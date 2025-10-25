¡Queen Buenrostro ventila a la Bebeshita! Ella también habría sido agredida por su ex, Brandon Castañeda

Una batalla de declaraciones se ha desatado entre Queen Buenrostro y Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ en relación con la expareja de ambas, Brandon Castañeda. Y es que, recientemente, Queen criticó la cercanía entre la conductora y Castañeda, a quien en su momento acusó de presunta violencia física y emocional.

Queen Buenrostro / Redes sociales

¿Qué dijo Queen Buenrostro sobre ‘la Bebeshita’ y su ex, Brandon Castañeda?

Actualmente, ‘la Bebeshita’ y Brandon Castañeda participan en la séptima temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’. A lo largo de las semanas, han mostrado una gran química. Incluso la creadora de contenido admitió que el cantante le había propuesto reanudar su relación.

Al cuestionarle sobre este tema a Queen Buenrostro en una entrevista para TVNotas, simplemente le recomendó a su colega que empezara a “quererse más”, así como ella se lo aconsejó en el pasado y recordó que, en el pasado, Daniela también expuso a Castañeda por violentador.

“Ella una vez me dijo ‘bebé, quiérete’; entonces yo la invito a seguir su propio consejo. Ella también contó las veces en las que Brandon la agredió, la sometió en el piso y pues eso no se olvida. Yo entiendo que él es muy manipulador y en este punto yo siento que no es tanto la culpa de ella porque yo estuve en su lugar”, expresó.

En una aparente respuesta, ‘la Bebeshita’ indicó que nadie podría decir algo sobre otra persona sin pruebas. Esto fue lo que posteó a través de X (antes Twitter):

“Amiga, necesitas quererte mucho, amarte, valorarte, porque si no te quieres tú, ¿cómo pretendes que alguien te valore?”.

“Bueno, él también es un narcisista y todos te lo dijimos”,

“Conmigo jamás fue así, lleva días queriéndose alejar de ti y tú, obsesionada, loca, no lo dejas irse”,

“Lo bueno es que yo era la obsesionada, ¿no?”.

Quiero ver dónde yo dije eso, plis enséñenmelo porque ya está inventando palabras en mi boca… Cucú

Si bien no mencionó nombres, para muchos, sus palabras fueron una serie de presuntas indirectas bien directas para Queen Buenrostro.

¿Cómo respondió Queen Buenrostro a las aparentes indirectas de ‘la Bebeshita’?

Tras las publicaciones de ‘la Bebeshita’, Queen Buenrostro usó su Instagram para postear un video de una entrevista que le hicieron hace algunos años a su colega. En dicha plática, la conductora admitía que su romance con Brandón Castañeda terminó por supuestas actitudes agresivas.

“Brandón y yo teníamos una relación muy intensa al final. Llegamos a un nivel de peleas muy fuertes, en el que me tiraba mis cosas; yo le tiraba las suyas. Me empujaba… nos empujábamos. Un día llegó la policía a nuestra casa”, se escucha en el video, al mismo tiempo que Daniela decía comprender la razón por la cual Queen no quería “perdonarlo”.

Junto al clip, Buenrostro colocó un mensaje en el que aseguraba no tener nada en contra de la presentadora, afirmando que ella también era una “víctima” de la “manipulación” de Brandón.

“Daniela, yo ya no tengo nada en tu contra. Y si alguna vez te ofendí, te pido perdón. Tu sabes que te está utilizando solo para limpiar su imagen. Te utilizo en los 50 solo para llegar a la final y te prometio estar contigo, y en la venganza te humillo y se fue conmigo.Él te busco porque necesita de ti, y cuando lo consiga te la va a volver a aplicar. Una vez me lo dijiste y tenías razón. Él solo utiliza a las mujeres para limpiar su imagen y para conseguir trabajo. Tu sabes que en cámara es una persona, y en privado es otro” Queen Buenrostro

También mostró unas conversaciones que tuvo en su momento con Brandón, en las que él admitía “utilizar” a Daniela cuando entraron a Los 50 para ganar más popularidad.

La Bebeshita y Brandón Castañeda / Redes sociales

¿Quién es Brandon Castañeda y cómo fue su relación con Queen Buenrostro y ‘la Bebeshita’?

Brandon Castañeda es un influencer, atleta y estrella de realities mexicano. Tiene 26 años y se hizo conocido por haber participado en varios concursos como ‘Guerreros 2020’. También fue miembro de los Wapayasos. Actualmente, participa en ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

Pese a su popularidad en redes sociales, no se ha librado de la polémica por sus romances con ‘la Bebeshita’ y Queen Buenrostro. En el caso de ‘La bebeshita’, anduvieron un año y medio. Comenzaron en 2018. El romance terminó en medio de acusaciones de infidelidad y violencia.

Por otra parte, Queen Buenrostro empezó una relación con él en 2023. Terminaron hace algunos meses. La influencer sostiene que Brandon la maltrató y hasta mostró fotografías, así como audios, que lo comprobaban.

Castañeda siempre ha negado esto y hasta ha llegado a interponer una denuncia en contra de la influencer por acoso. Hasta el momento, se desconoce cómo va esta querella.

