¿Qué pasó entre Bebeshita y el hermano de Aarón Mercury? Ella revela por qué terminaron su romance

A raíz de su participación y eliminación de ‘La casa de los famosos México 2025’, tanto Aarón Mercury como su familia han ganado aún más notoriedad en redes sociales. Entre las cosas más comentadas sobre el influencer ha sido la relación que su hermano, Rodrigo González, sostuvo con Daniela Alexis, alias ‘la Bebeshita’.

¿Quién es Rodrigo Hernández González, el hermano de Aarón Mercury, y cómo fue su romance con ‘la Bebeshita’?

Rodrigo Hernández González es hermano de Aarón Mercury, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’. Aunque ganó popularidad por apoyar a su hermano durante el reality, el joven de 25 años ya era conocido por su actividad en redes sociales.

Conoció a Daniela Alexis ‘la Bebeshita’, en 2021, durante un festival. Según lo dicho por ambos, ella iba a saludar a Aarón cuando este los presentó. Tras ser amigos por un tiempo, iniciaron un romance. La relación se formalizó en 2023, cuando él se le declaró en el concierto de The Weeknd.

Todo parecía ser miel sobre hojuelas. Sin embargo, recientemente la propia presentadora de televisión confesó que se separó a principios de 2024. Según su versión, ella decidió ponerle fin a su romance por una poderosa razón.

¿Por qué ‘la Bebeshita’ y el hermano de Aarón Mercury terminaron su relación?

En un encuentro reciente con la prensa, Daniela Alexis, ‘la Bebeshita’, confirmó que había terminado con Rodrigo González justo antes de que ella entrara a la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ versión Telemundo, lanzada en enero de 2024.

La joven indicó que tomó esta decisión después de enterarse de una supuesta infidelidad. Y es que, aunque aparentemente estaba dispuesta a perdonarlo, mejor optó por terminar todo debido a la inseguridad que le causaría no saber qué estaba haciendo mientras ella estaba en el reality.

“Antes de entrar a ‘La casa de los famosos’, lo corté. Me puso los cuernos, obviamente lo corté porque ya yo no tenía confianza” La Bebeshita

Y agregó: “Yo estaba en La casa de los famosos y él, pues, no veo nada, y pues me iba a engañar con diez, seguro. Entonces dije: ‘Oye, ¿sabes qué?, mejor hay que terminar la relación porque, pues, no me siento confiada, voy a estar dentro de la casa toda angustiada y pensando, y así de que me engañó’. Y por eso lo terminé”

Hasta el momento, el hermano de Aarón Mercury no ha mencionado nada sobre las declaraciones de su ahora exnovia y solo se ha limitado a publicar contenido de humor sobre la eliminación de la celebridad de ‘La casa’.

¿Hermano de Aarón Mercury y su familia recibieron amenazas de muerte?

En una reciente entrevista, Rodrigo González, hermano de Aarón Mercury, reconoció que tanto él como su familia recibieron amenazas de muerte por la participación de Mercury en ‘La casa de los famosos México’.

El joven dijo estar consciente de que eso era “parte del riesgo” por la notoriedad que iba a conseguir su hermano en el controversial reality, por lo que, al menos él, no le toma tanta importancia.

“Es a lo que te expones, más si es un proyecto tan grande como en el que está él. Hay gente muy apasionada. Es gente que ya lleva basurita cargando”, expresó.

