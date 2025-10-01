¿Aarón Mercury y Wendy Guevara fueron novios? Exhabitante de ‘La casa de los famosos México’ lo revela

Aarón Mercury ha generado mucho revuelo con su participación y eliminación de ‘La casa de los famosos México 2025’. Han surgido muchas especulaciones sobre su vida, principalmente de su orientación sexual y su presunto romance con Wendy Guevara.

Recordemos que, en su momento, se dijo que, presuntamente, Aarón Mercury tuvo intimidad con Wendy Guevara. La madre del influencer negó esta información. Sin embargo, ahora que ya salió del reality, TVNotas se dio a la tarea de buscarlo para que aclarara todos los rumores que se han dicho sobre él.

Aarón Mercury / Redes sociales

Lee: ¿Fraude en La casa de los famosos México? Familia de Aarón Mercury destapa irregularidades tras su eliminació

¿Aarón Mercury, exhabitante de ‘La casa de los famosos México 2025’, es gay?

En entrevista exclusiva para TVNotas, se le cuestionó a Aarón Mercury sobre su opinión acerca de las especulaciones de que es gay. Esto por los comentarios que ha hecho Yeri MUA, su ex, que sugieren que, presuntamente, le gustarían los hombres.

Ante esto, Mercury afirmó estar consciente de que, al ser una persona famosa, te “inventen” todo tipo de cosas, por lo que no le da importancia a estos comentarios.

“Como uno está en el medio, pues se arriesga a que opinen sobre todo. Si se ha puesto en duda o se ha cuestionado mi sexualidad, pues a mí no me interesa que piensen lo que quieran, pero, pues, si quieren saber, no soy gay. Aunque diga eso, mucha gente va a seguir pensándolo” Aarón Mercury

También dejó claro que, si fuera homosexual, su mamá y el resto de su familia lo apoyarían, por lo que nunca sería un problema para él hablar sobre sus preferencias.

Aarón Mercury / Redes sociales

Te podría interesar: Aarón Mercury, tras su eliminación de La casa de los famosos México, ¿reta a la producción y rompe las reglas

¿Aarón Mercury, exhabitante de ‘La casa de los famosos México 2025’, tuvo intimidad con Wendy Guevara?

Sobre su supuesto romance con Wendy Guevara, el influencer Aarón Mercury bromeó diciendo que, aparentemente, ya lo están “shipeando con todo el mundo”, algo que le sorprende, pues considera no tener mucha suerte en el amor.

Asimismo, aclaró que Wendy Guevara era solo una amiga, a quien estima mucho por todo el apoyo que le dio antes y después de su estancia en ‘La casa’.

“Estoy andando con todo el mundo. Wendy es una gran amiga y la aprecio con todo el corazón. Si piensan que ando con ella es porque se nota una gran conexión. Somos buenos amigos”, resaltó.

Para finalizar, expresó que su experiencia en ‘La casa’ fue muy buena, pues pudo conocer a personas “maravillosas” y conectar aún más con el público. También defendió el reality y sostuvo que su salida no fue un fraude, resaltando que “así es el juego”.

Wendy Guevara / Redes sociales

¿Quién es la novia de Aarón Mercury, exhabitante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Dicho por el propio Aarón Mercury, actualmente se encuentra soltero. En la plática, no dio indicios de estar interesado, al menos por el momento, en encontrar pareja, pues señaló que ahora su objetivo es trabajar.

Cabe destacar que Mercury ha sido relativamente reservado en cuanto a hablar sobre su vida amorosa. A lo largo de su breve, pero exitosa carrera en redes sociales, solo ha mostrado haber tenido interés por tres famosas: Yeri MUA, Karime Pindter y Tammy Parra. Esto es lo que pasó con su romance:

Yeri MUA: Su vínculo inició en 2022. Ambos comenzaron a aparecer juntos en redes sociales. No obstante, todo acabó entre acusaciones de “difamación” y “estafa”. Él decía que la veracruzana lo difamaba sin razón; ella dejó ver que, supuestamente, le daba dinero.

Su vínculo inició en 2022. Ambos comenzaron a aparecer juntos en redes sociales. No obstante, todo acabó entre acusaciones de “difamación” y “estafa”. Él decía que la veracruzana lo difamaba sin razón; ella dejó ver que, supuestamente, le daba dinero. Tammy Parra: A finales de 2023, Tammy y Aarón empezaron a salir juntos por un corto periodo de tiempo. No obstante, según él, las cosas terminaron por incompatibilidad en sus agendas laborales.

A finales de 2023, Tammy y Aarón empezaron a salir juntos por un corto periodo de tiempo. No obstante, según él, las cosas terminaron por incompatibilidad en sus agendas laborales. Karime Pindter: En su momento, Aarón sostuvo que, supuestamente, había tenido sus “queveres” con la influencer, pero nunca hubo una relación formal.

Mira: ¿Alexis Ayala regaña a Abelito por andar con Dalilah Polanco y Shiky? Así le llamó la atención