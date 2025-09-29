¿Alexis Ayala regaña a Abelito por andar con Dalilah Polanco y Shiky? Así le llamó la atención

El día de ayer, la gala de eliminación de “La casa de los famosos México en la que salió Aarón Mercury” estuvo marcada por emociones agridulces tras la inesperada salida del influencer, uno de los favoritos de cuarto Noche. Con su partida, Alexis Ayala, Dalilah Polanco, Aldo de Nigris, Shiky, Mar y Abelito se convirtieron en los finalistas de La casa de los famosos México.

Sin embargo, para Alexis Ayala el juego no termina, y recientemente reaccionó a la cercanía que Abelito tiene con Dalilah Polanco y Shiky, con quienes ha compartido varios momentos, desde hacer yoga con la actriz y el conductor, hasta charlas y situaciones divertidas.

¿Qué le dijo Alexis Ayala a Abelito por su cercanía con Dalilah Polanco y Shiky?

Durante una conversación en cuarto Noche, Alexis Ayala le hizo un comentario a Abelito que en redes fue interpretado como una llamada de atención. Le aseguró que lo ha visto muy cerca de Dalilah Polanco y de Shiky y le advirtió que siente que se acercan a él por estrategia.

“Siento que han estado alrededor de ti como una estrategia, no porque no te quieran. Ojo, porque eres una persona que se da a querer mucho, te quieren, Abelito, pero ha habido unas cosas… Perdón que te interrumpa, pero voy a hablar del juego”, comentó Alexis Ayala.

Tunden a Alexis Ayala por acusar a Dalilah y a Shiky de usar a Abelito por estrategia en La casa de los famosos México

Este comentario generó críticas en redes sociales, donde muchos internautas aseguran que Abelito se lleva bien con todos y que busca a Shiky y Dalilah por afinidad.

Algunos incluso acusaron a Alexis y a otros habitantes de cuarto Noche de usar a Abelito para llegar a la final.

En redes, usuarios comentaron:

“No será al revés: Aldo, Aarón y Alexis han usado mucho a Abelito y lo han manipulado; no lo han dejado jugar como él debería”.

“Ese señor sí es descarado”.

“Ellos usaron a Abelito y lo apagaron”.

“¿No se mordió la lengua ese señor?”

“No entiendo por qué el señor siempre quiere plantar la semilla de la desconfianza”.

“Alexis volvió a regañar a Abelito y le dijo que los de Día solo se le están acercando para quedar bien, y además le indicó cómo posicionarse, etc.”

Wendy Guevara aconsejó a Aldo de Nigris y Aarón Mercury acercarse a Abelito en La casa de los famosos México

Esto derivó que circulara un video en el que Wendy Guevara comentó en su podcast con Nicola que había aconsejado a Aarón Mercury y Aldo de Nigris juntarse con Abelito para generar contenido en “La casa de los famosos México”.

“Yo vi antes a Aarón, hablé con Aldo de Nigris y les dije: ‘Agárrense de Abelito y hagan mucho contenido’, pero yo veo una amistad sincera entre ellos. Es más, cuando vine a Abelito le dije: ‘Agárrate de Aldo, de Aarón y de Ninel Conde’”, comentó Wendy Guevara.

El cual reavivó la polémica en redes respecto a que sería cuarto Noche quien se acercó a Abelito por estrategia. Lo cierto es que Wendy aseguró que a pesar de este consejo siente que la amistad que se dio entre Abelito, Aarón Mercury y Aldo de Nigris es genuina y se ha dado de forma natural.

