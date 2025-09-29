Polémica en La casa de los famosos México: Así fue la salida de Aarón Mercury y el gesto de la productora

La salida de Aarón Mercury en la novena gala de eliminación de La casa de los famosos México el pasado 28 de septiembre, ha generado una ola de controversias que mantienen a la producción bajo el escrutinio del público. Su eliminación no solo sorprendió a los seguidores del reality, sino que también destapó reclamos de fraude, favoritismos y un presunto trato desigual hacia el influencer dentro del programa.

La situación escaló cuando se difundieron videos en los que Rosa María Noguerón, productora del reality, fue captada acercándose directamente a Aarón tras su eliminación. ¿Qué le dijo? Aquí te lo contamos.

eliminación de Aarón Mercury de La casa del los famosos

¿Por qué eliminaron a Aarón Mercury de La casa de los famosos México?

De acuerdo con Javier Ceriani, periodista de espectáculos, conductor y creador de contenido, la eliminación de Aarón Mercury no estuvo ligada únicamente a los votos del público, sino a una serie de tensiones con la producción. En un video difundido en Instagram, Ceriani aseguró que el influencer se habría enfrentado al equipo del reality después de la dinámica de preguntas. En esta dinámica existía una interacción directa entre los habitantes y el público, diseñada por la producción para supuestamente fortalecer el vínculo con los seguidores. Durante estas sesiones, los televidentes podían enviar preguntas en video para que los participantes respondieran en vivo, ya fuera durante las galas de eliminación o en dinámicas especiales dentro de la casa.

Aarón Mercury vivió un momento tenso durante esa dinámica, ya que una seguidora le preguntó:

¿Aarón, qupe sentirías de ver a tu mamá en el lugar de Dalilah y que hubiera hombres como tú, diciendole las cosas que le dices en loa posicionamientos y cuando crees que nadie te escucha? Fan de La casa de los famosos México

Después de eso, en al baño de La casa, Aarón expresó su molestia, calificando la pregunta como una falta de respeto y aclarando que su familia no formaba parte del juego y fue cuando exigió que no se volviera a mencionar a su madre en el programa.

Por lo que Ceriani señaló que Aarón, al haber comentado su inconformidad con la dinámica en vivo, habría “expuesto” a la producción y a “la jefa” del programa, lo que pudo haber acelerado la decisión de sacarlo de la competencia.

“Él dijo: ‘No metan más a mi madre, nada, se los pido por favor’. Y ahí la producción quedó expuesta, la jefa finalmente se lo saca de encima” Javier Ceriani

Además, el periodista sugirió que la permanencia de Aarón representaba una amenaza para otros concursantes que, presuntamente, contaban con el respaldo de la producción, como Aldo de Nigris y Dalilah Polanco. Estas declaraciones reforzaron las sospechas de manipulación entre los seguidores del reality, quienes ya habían cuestionado en semanas anteriores la transparencia de las votaciones y la manera en que se mostraba al influencer en las transmisiones oficiales.

Aarón Mercury eliminado de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Aarón Mercury y Rosa María Noguerón tras su eliminación?

Por otra parte, tras abandonar el set de La casa de los famosos México, Aarón Mercury fue abordado directamente por Rosa María Noguerón, productora del reality. En un video que se viralizó rápidamente, se aprecia un breve pero cercano intercambio entre ambos: Noguerón tomó las manos de Aarón y le brindó palabras de aliento, recordándole que, aunque la eliminación es un momento difícil, otros participantes que no ganaron en el pasado lograron alcanzar éxito tras su salida.

“Acuérdate que Nicola ganó el segundo lugar y hoy día ha ganado mucho más; sigue con la frente en alto y no te pongas triste” Rosa María Noguerón

Aarón, por su parte, respondió de manera cordial y agradecida, admitiendo sentir emociones encontradas.

“Es un poco el agridulce que queda ahí, pero estoy feliz también por mi equipo que sigue ahí, y me da muchísimo gusto poder ver regresar a Shiky, lo aprecio con todo el corazón” Aarón Mercury

Su actitud fue calmada y respetuosa durante todo el diálogo, sin mostrar molestia o confrontación hacia la producción. El gesto de Noguerón generó un amplio debate en redes sociales. Muchos usuarios recordaron que en las tres temporadas anteriores y tras más de 20 eliminaciones, nunca se había visto a la productora acercarse de esta forma a un concursante. La audiencia interpretó que la acción podría responder al descontento general y las críticas de favoritismo que rodeaban a Aarón, lo que provocó que frases como “fraude total” y “tres temporadas y nunca lo había hecho” se volvieran tendencia en X, aumentando la polémica alrededor de su salida.

Aáron Mercury habría roto el aislamiento tras su eliminación de La casa de los famosos México / IG: @aaronmercury / @derektr_mx

¿Por qué acusan de fraude en La casa de los famosos México?

El término “fraude” en La casa de los famosos México acompañó las conversaciones en redes desde que Aarón fue anunciado como el eliminado. Los seguidores apuntaron a varias irregularidades a lo largo de la temporada: falta de inclusión en videos promocionales, ausencia de su “vida en fotos”, poca visibilidad en el canal 24/7 y supuesta censura en transmisiones oficiales.

A esto se sumó la denuncia de Rodrigo González, hermano del influencer, quien afirmó que la producción le impidió reencontrarse con Aarón tras su salida, a diferencia de lo que se había permitido a otras familias en temporadas anteriores. El hecho fue interpretado como una muestra más del distanciamiento entre Mercury y los responsables del programa.

La inconformidad también se reflejó fuera del foro. Usuarios en redes señalaron que la salida de Aarón es “el robo más grande de todas las temporadas”.

