Corean insultos a Dalílah Polanco durante festejo junto a Aarón Mercury tras su eliminación: VIDEO

El influencer Aarón Mercury, habitante recién eliminado de La casa de los famosos México 2025, se encuentra en el centro de la polémica luego de que un video suyo se volviera viral en redes sociales. El material muestra una fiesta tras su reciente salida del reality, en la que se escucha un insulto dirigido a la actriz Dalílah Polanco, aún participante y finalista del programa. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Por qué acusan de fraude a La casa de los famosos México, tras eliminación de Aarón Mercury?

La reacción del público no se hizo esperar en redes sociales tras la eliminación de Aarón Mercury el pasado 28 de septiembre de La casa de los famosos México 2025, las críticas comenzaron a multiplicarse rápidamente en plataformas digitales, convirtiendo el tema en una tendencia a nivel nacional.

Entre las críticas más comunes se mencionan posibles errores en el sistema de votación de ViX durante la semana pasada (en la que quedó eliminado), además de la ausencia del influencer en diversos materiales promocionales del programa. También notaron que en la dinámica “vida en fotos”, el influencer no fue requerido, una sección en la que los habitantes mediante imágenes, relatan los sucesos más representativos en su vida. Esto fue interpretado por muchos como una señal de presunto favoritismo por parte de la producción.

Además, fans y seguidores del influencer creen que la producción presuntamente tuvo actitudes tendenciosas en su contra, ya sea en el preguntas y respuestas con el público y la supuesta censura que vivió Mecury al hablar frente a las cámaras.

Por último, el argumento más sonado en redes sociales en contra de la salida de Aarón de La casa de los famosos México, es que él es uno de los famosos más seguidos en plataformas digitales. Con casi 20 millones en TikTok, internautas dudan de la validez del sistema de votación al ser uno de los más apoyados de toda la competencia.

Aarón Mercury eliminado de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Qué insultos lanzaron a Dalílah Polanco durante el festejo de Aarón Mercury?

La controversia comenzó tras la difusión de un video grabado en la celebración que siguió a la eliminación de Aarón Mercury de La casa de los famosos México. Amigos y familiares del creador de contenido se reunieron para apoyarlo y festejar su participación en el programa, que se encuentra en su etapa final.

En medio de la música de mariachi, risas y cánticos, se captó un momento desafortunado: el grupo y varios asistentes comenzaron a corear el insulto:

“Que ching** su madre la p*nche Dalílah” Personas durante reunión con Aarón Mercury

Aunque en el video se observa que Aarón pide que no la insulten, también aseguran que se le ve riendo durante el cántico, lo cual ha sido interpretado por muchos como una señal de aprobación o falta de sensibilidad ante la agresión.

El clip ha sido calificado como de mal gusto por parte de los internautas y ha generado un fuerte rechazo hacia Mercury, especialmente por no haber detenido de forma contundente la situación, aquí algunos de los comentarios:



"¿En serio @ArnMercurio? ¿Permites que esto suceda? Es lo que le aprendiste al misógino del mueble ñejo.”

“No entiendo ¿cuál es el perro coraje que le tienen a Dalílah? Carajo que asco de gente” y,

“Pero si hasta Dalilah le daba consejos para que hablara y se parara enfrente de alguien. Jamás lo discriminó el fandom de Aaron y sus amigos lo único que hacen es fomentar hate a lo estúpido y cerrarle las puertas”

Aaron con mariachi y amigos mentándole la madre a Dalílah.



Aaron con mariachi y amigos mentándole la madre a Dalílah.

Gentuza despreciable y ardida que lo único que están logrando es que se le cierren puertas. La culpa es de su propio team por hacer estrategias pendejas.

¿Qué dijo el hermano de Aarón Mercury tras la eliminación del influencer de La casa de los famosos México?

Rodrigo González, hermano de Aarón Mercury, realizó una transmisión en vivo poco después de la gala de eliminación, en la cual reveló que la producción le negó el reencuentro inmediato con Aarón. Según relató, tanto él como otros miembros de la familia fueron mantenidos a distancia.

“Nos tuvieron escondidos para que no nos viera… estaba la prensa, otras personitas y yo me quedé en una esquina a que me dieran luz verde para verlo pasar con Marie Claire y llevárselo” Rodrigo González, hermano de Aarón Mercury

Asimismo, Rodrigo señaló que algunas de las pertenencias personales de Aarón no fueron devueltas de manera oportuna, lo que incrementó el malestar entre sus allegados. Estas declaraciones fueron retomadas por usuarios en redes sociales, quienes se sumaron a las críticas sobre la presunta falta de transparencia por parte del programa.

La viralización del video ha provocado no solo un nuevo foco de atención mediática, sino también una ola de apoyo hacia Polanco.

Así reaccionó la familia de Aarón Mercury a su eliminación de La casa de los famosos México / Especial

¿Cuándo es la final de La casa de los famosos México 2025 y cómo votar por tu favorito?

La recta final de La casa de los famosos 2025 ha llegado finalmente entre estrategias, discusiones y controversias tanto dentro, como fuera del programa. Esto ha alimentado la expectativa para la gran final. Pero... ¿cuándo se llevará a cabo?

La gala final de La casa de los famosos México se llevará a cabo este domingo 5 de octubre a las 20:30 hrs. Podrás seguirla a través de ViX y el canal de Las estrellas.

Con Aarón Mercury fuera de la competencia, las estadísticas y la mayoría de las encuestas, apuntan como favoritos a Aldo de Nigris y Abelito para que uno de ellos se corone como ganador y se quede con el premio de cuatro millones de pesos. ¿Será? Esto no se sabrá hasta el siguiente fin de semana, por lo que esto sigue quedando en calidad de RUMOR.

