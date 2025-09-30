Aarón Mercury: así fue el reencuentro con su mamá y su hermano tras salir de La casa de los famosos México

Antes de que se apagara la polémica por la sorpresiva expulsión de Aarón Mercury de La casa de los famosos México 2025, su nombre volvió a ser tendencia, pero esta vez no por un escándalo dentro del reality, sino por un momento que tocó fibras sensibles: su emotivo reencuentro con su mamá, Nancy González, y su hermano Rodrigo, luego de más de dos meses sin contacto físico. El video del encuentro se filtró en redes sociales y rápidamente se viralizó, generando una nueva ola de críticas hacia la producción del programa. Y es que el creador de contenido, fue eliminado el domingo 28 de septiembre en una gala que muchos calificaron como “fraude”. Sin embargo, lo que más indignó a sus seguidores fue que, tras su salida, no le permitieron ver de inmediato a su familia, algo que su hermano denunció públicamente y que desató aún más controversia en redes.

Aáron Mercury habría roto el aislamiento tras su eliminación de La casa de los famosos México / IG: @aaronmercury / @derektr_mx

¿Por qué no dejaron que Aarón Mercury viera a su familia tras su eliminación de La casa de los famosos México 2025?

La noche de su expulsión, Aarón Mercury no pudo abrazar a su mamá, Nancy González Rivas, ni a su hermano Rodrigo Hernández González. Aunque su hermano estuvo presente para apoyarlo, no se le permitió el contacto inmediato. Rodrigo lo denunció en redes sociales y su madre expresó su molestia en un video que también se viralizó.

La situación generó aún más críticas hacia la producción de La casa de los famosos México, ya que muchos consideraron injusto que el reencuentro no se transmitiera en vivo, como sí ocurrió con otros participantes.

Quién sí lo recibio fue Rosa María Noguerón, productora del reality. Noguerón tomó las manos de Aarón y le brindó palabras de aliento, recordándole que, aunque la eliminación es un momento difícil, otros participantes que no ganaron en el pasado lograron alcanzar éxito tras su salida.

“Acuérdate que Nicola ganó el segundo lugar y hoy día ha ganado mucho más; sigue con la frente en alto y no te pongas triste” Rosa María Noguerón

Rosa María Noguerón habló con Aarón Mercury después de su eliminación / Captura de pantalla

¿Cómo fue el esperado reencuentro de Aarón Mercury con su mamá Nancy González y su hermano Rodrigo?

El esperado reencuentro entre Aarón Mercury con su mamá Nancy ocurrió la noche del lunes 29 de septiembre, después de la gala. En un video que circula en TikTok y X (antes Twitter), se ve a Aarón Mercury corriendo hacia su madre, a quien abraza con fuerza y hasta carga. Luego, se funde en un abrazo con su hermano Rodrigo.

“Estuvo mejor este reencuentro que los de adentro”

“¡Ya ganó con esa familia tan bonita!”

“El rey sin corona está con su familia”

Este fue el primer contacto real de Aarón con el exterior tras nueve semanas de aislamiento. Durante su estancia en el reality, solo pudo ver a su mamá en la dinámica de “congelados”, donde no podía moverse ni hablarle.

¿Qué opinó la mamá de Aarón Mercury sobre su polémica eliminación de a casa de los famosos México 2025?

Nancy González descartó que la eliminación de su hijo Aarón Mercury se debiera a una división de votos entre los fans del team Noche como se ha comentado en redes. “El mensaje del fandom, desde la recta final, era no dividimos votos. Así lo hizo el fandom de Aarón, todos lo apoyaron. No nos confiamos nunca”, aseguró.

Aunque muchos seguidores gritaron “fraude” en redes sociales, Nancy prefirió mantener una postura más neutral: “A veces hablamos desde el dolor, sabíamos que todos tenían las mismas oportunidades. Todos merecen ganar. Creo que algo pasó ahí y recibieron más votos las otras personas”.

Aarón Mercury, por su parte, aún no ha dado declaraciones extensas sobre su salida, ya que apenas recuperó su celular y está poniéndose al tanto de todo lo que ocurrió mientras estuvo encerrado.

Mamá de Aarón Mercury habla de los comentarios que hizo Facundo sobre su hijo. / Tiktok Aarón Mercury

¿Cómo fue recibido Aarón Mercury tras salir del La casa de los famosos México?

La bienvenida no fue cualquier cosa. Aarón Mercury llegó a casa entre mariachis, regalos y amigos influencers como La Venentito y Antonio Betancourt. Le llevaron Nutellas, salsa Yaya y hasta le cantaron el clásico “Mono de alambre”, una canción mexicana cargada de humor y “ofensas” amistosas.

Pero la polémica no tardó en colarse en el festejo. En medio de la canción, algunos invitados le dedicaron a Dalilah Polanco el verso “que chin... su madre”, lo que generó reacciones encontradas en redes. Aunque Aarón solo se rió, no intervino para detener el momento, lo que también fue criticado por algunos usuarios.