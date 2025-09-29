Galilea Montijo rompe el silencio sobre la salida de Aarón Mercury de La casa de los famosos México ¿Fraude?

La sorpresiva eliminación de Aarón Mercury de La casa de los famosos México 2025 el pasado domingo 28 de septiembre generó gran polémica entre los televidentes y su entorno más cercano. El influencer, quien era visto por muchos como un fuerte candidato para llegar a la final, fue eliminado en una gala que dio inicio a la etapa final del reality. Ante la polémica, la conductora estelar del programa, Galilea Montijo, decidió hablar abiertamente sobre lo sucedido y responder a las críticas que han inundado las redes sociales desde la noche del domingo. ¿Qué fue lo que dijo?

¿Por qué acusan de presunto fraude a La casa de los famosos México, tras eliminación de Aarón Mercury?

La molestia del público no tardó en viralizarse en redes sociales. Tras la eliminación de Aarón Mercury de La casa de los famosos México este 28 de septiembre, el descontento generó una ola de críticas que rápidamente comenzaron a leerse en todas las plataformas digitales.

Muchos destacaron que ningún otro concursante había recibido un apoyo digital tan masivo, además, y argumentaron que el influencer tiene casi 20 millones de seguidores, casi el doble que la cuenta oficial de La casa de los famosos México solamente en TikTok.

Entre las principales inconformidades expresadas por los seguidores se señalaron fallas técnicas en la plataforma de votación de ViX a lo largo de la semana, omisiones notables en los promocionales oficiales, la ausencia de la sección “vida en fotos” dedicada a Mercury y una presunta censura en las transmisiones del canal 24/7.

Miles de usuarios afirman que la eliminación no habría sido justa, ni transparente, pues a lo largo de la noche de ayer y la mañana de hoy, se pueden leer comentarios en TikTok, como los siguientes:



“FRAUDEEEEE! En todas las encuestas era de los tres primeros lugares”,

“Que queda bien claro que la producción sacó a Aarón”,

“Que queda claro que Aarón salió por decisión de la producción y no del público!!! ¡¡¡FRAUDE!!!” y,

“Si van a sacar a quien se les de la gana, no tiene sentido ver La casa de los famosos #fraude”.

Aarón Mercury eliminado de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Qué dijo Galilea Montijo, conductora de LCDLFM, sobre la eliminación de Aarón Mercury?

Durante su intervención en el programa Hoy, Galilea Montijo expresó su desconcierto por la salida de Aarón Mercury de La casa de los famosos México, quien se enfrentó en la zona de eliminación contra Shiky, otro de los participantes en riesgo. Según la presentadora, nadie dentro del foro esperaba ese resultado.

“Para mi ha sido la casa más impredecible de todas las temporadas (...) Ustedes eligen, ustedes son los que tienen la última palabra, por supuesto todos nos sorprendimos. El público decidió, Aarón fue eliminado y nadie lo podía creer” Galilea Montijo

Haciendo hincapié en que el resultado fue decidido por el público, la conductora aseveró que la competencia ya se torna individual , pues a una semana de la final, el apoyo tendría que ser casi en su totalidad, para tu habitante favorito.

Tania Rincón mencionó que, probablemente, habrían sido divididos los votos para Noche. “ Los fans se habían enfocado en salvar a Alexis y se les olvidó Aarón ”, dijo. Es ahí que Galilea cierra la idea y añade que desde el inicio del programa pidió a los fans “ Que no se confíen ”, ante un escenario como este.

¿Qué opinó la mamá de Aarón Mercury sobre la eliminación de su hijo de La casa de los famosos México?

Nancy González Rivas, madre de Aarón Mercury, presenció en tiempo real la eliminación de su hijo durante la Viewing Party organizada por Escándala en la Ciudad de México. Más tarde, en una charla con algunos canales de espectáculos en YouTube, se mostró serena pero firme al declarar que, aunque comprendía que alguien debía abandonar el reality, no esperaba que fuera Aarón.

“Cuando ves el movimiento del fandom de Aarón tan fuerte, es cuando dices: ‘¿Entonces qué fue?’” Nancy González, mamá de Aarón Mercury

Expresó su sorpresa por la enorme movilización que el fandom de su hijo había demostrado en redes sociales y lo inesperado del resultado. Pese a la controversia, resaltó que la participación de Aarón en el programa le dejó importantes aprendizajes y una mayor proyección pública.

“Yo tengo la teoría de que él ganó muchísimo, creció muchísimo y que además se viene lo mejor porque esto no se acaba” Nancy González, mamá de Aarón Mercury

Sus declaraciones reflejaron no solo la tristeza de la familia, sino también la frustración compartida por los fans, quienes continúan denunciando una presunta falta de claridad en el proceso de votación desde distintas plataformas digitales.

