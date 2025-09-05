Excolaboradora del programa Hoy revela que Aarón Mercury “besa lindo” pero ¿confirma gusto por los hombres?

Una excolaboradora del programa Hoy rompió el silencio y reveló detalles íntimos sobre su relación con el habitante de La casa de los famosos México, Aarón Mercury. En medio de rumores, indirectas y shippeos virales, sus declaraciones encendieron aún más la conversación sobre la vida personal del influencer ¿Qué dijo? ¡Entérate!

Aarón Mercury y Aldo de Nigris / Captura de pantalla

¿Ninel Conde sacó del clóset a Aarón Mercury tras su experiencia en La casa de los famosos México?

La tercera temporada de La casa de los famosos México ha sido una bomba de emociones, polémicas y revelaciones inesperadas. Uno de los nombres que más ha dado de qué hablar es el de Aarón Mercury, y no tanto por su desempeño o convivencia sino por los rumores que giran en torno a su orientación. Todo comenzó cuando Ninel Conde, durante una transmisión en vivo, se refirió a él como “la Aarona”, usando expresiones como “comadre” y “me bufaba”, lo que muchos internautas interpretaron como una insinuación.

“Yo con la Aarona me llevaba así, pero la Aarona también era bien llevada conmigo. Lo que pasa es que nunca sacaron lo que esa comadre decía de mí”, dijo Ninel. Y agregó: “Cuando pasaba me bufaba y decía ‘osh’. Así nos llevábamos”.

Aunque la actriz intentó presentar sus palabras como una anécdota divertida, el tono fue considerado ofensivo por parte del público y las especulaciones sobre la orientación de Aarón Mercury no tardaron en encenderse.

¿Yeri MUA insinúa que a Aarón Mercury le gustan los hombres? Su misterioso mensaje desata polémica

La controversia escaló cuando Yeri MUA, expareja de Aarón Mercury, publicó en su cuenta de X (antes Twitter): “No necesita salir del clóset, es OBVIO”.

Aunque no mencionó nombres, los usuarios en redes sociales interpretaron el mensaje como una indirecta directa a Aarón Mercury. Cabe recordar que él mismo aclaró que Yeri MUA nunca fue su novia y que su relación quedó en malos términos. Sin embargo, el pasado sigue persiguiéndolos, y los fans no han dejado de vincularlos.

La publicación de Yeri desató una ola de comentarios, memes y teorías, alimentando aún más el debate sobre la vida personal del habitante del cuarto Noche.

No necesita salir del closet es OBVIO — tu bratz favorita (@yerimua) August 28, 2025

¿Qué pasa entre Aarón Mercury y Aldo de Nigris? El shippeo “Aldron” enciende las redes sociales

Como si no fuera suficiente, dentro de La casa de los famosos México, Aarón Mercury ha forjado una amistad muy cercana con Aldo de Nigris, lo que ha dado pie a un nuevo fenómeno viral: el shippeo “Aldro”. Los fans han creado memes, videos y hasta teorías sobre una posible relación entre ambos, destacando la química que comparten en pantalla.

Aunque todo parece ser parte del juego y la convivencia, el shippeo ha contribuido a que los rumores sobre la orientación de Aarón sigan creciendo. Sin embargo, hay quienes aseguran que todo esto es solo especulación y que el influencer ha tenido relaciones con mujeres muy conocidas, como Karime Pindter… y ahora, Caeli.

¿Caeli, ex colaboradora de Hoy, desmiente que Aarón Mercury sea gay? Así habló de su romance con el influencer

La creadora de contenido Caeli, quien fue parte de Las estrellas bailan en Hoy, sorprendió al revelar que tuvo un romance con Aarón Mercury hace algunos años. En el programa que conduce junto a la periodista Shanik Berman, Caeli dio detalles íntimos de su relación con el influencer y desmintió los rumores sobre su orientación.

“Un amor, superdivertido, teníamos un click muy bonito… Besa, besa muy bien y yo sí les podría decir que no es gay, es un gran hombre…”. Caeli

Shanik no perdió la oportunidad de preguntarle si Aarón era “cumplidor” en la intimidad, a lo que Caeli, algo nerviosa, respondió: “Queja no tuve, no, la verdad es que, ay Shanik, me pones nerviosa, él es como 7 años menor que yo…”

Aunque aclaró que nunca fueron novios formalmente, Caeli dejó claro que su relación fue especial y que actualmente mantienen una buena amistad. Su testimonio ha sido clave para frenar las especulaciones y mostrar otra cara de Aarón Mercury, más allá de los rumores y shippeos.

¿Aarón Mercury será el sexto eliminado de La casa de los famosos México? El público decide su destino

Por segunda semana consecutiva, Aarón Mercury está nominado para abandonar La casa de los famosos México 2025. Junto a Abelito, Facundo, Shiky y Dalilah Polanco, se enfrenta a la decisión del público este sábado 7 de septiembre.

A pesar de las polémicas, Aarón ha sabido ganarse el cariño de los televidentes. Su historia con Caeli, su amistad con Aldo de Nigris y su pasado con Yeri MUA lo han convertido en uno de los personajes más comentados de esta temporada.