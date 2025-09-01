Yeri MUA denuncia amenazas de muerte y responsabiliza a un influencer ¿Qué dijo?

La reguetonera mexicana Yeri MUA encendió las alarmas en redes sociales tras revelar que su pleito con un streamer terminó en algo más grave: ¡ha recibido presuntas amenazas de muerte! En una serie de publicaciones, responsabilizó directamente al streamer… ¿todo por evidenciar una infidelidad? ¡Te contamos todo!

Lee: ¿Yeri MUA revela que a Aarón Mercury le gustan los hombres? Lanza misterioso mensaje y desata polémica

Yeri MUA denuncia amenazas

¿Por qué Yeri MUA está recibiendo amenazas de muerte?

La historia que hoy tiene a Yeri MUA en el ojo del huracán empezó como un simple encuentro entre influencers. El pasado 24 de agosto, la “Bratz jarocha” convivió en un yate en Miami con Lonche de Huevito, Willito y otros creadores de contenido. La fiesta fue transmitida en vivo y reunió miles de espectadores. Todo parecía un momento de diversión, pero días después la situación cambió radicalmente.

De acuerdo con la cantante, tras aquel evento, Lonche comenzó a incomodarla y ella decidió exhibir en redes sociales una supuesta infidelidad del streamer, mostrando incluso pruebas. El escándalo estalló y con él, la molestia de la comunidad de Lonche, conocida como los “F.E.S.”, quienes salieron en su defensa y comenzaron a hostigar a la reguetonera en diferentes plataformas digitales.

El conflicto escaló de inmediato: insultos, comentarios ofensivos y burlas se convirtieron en una ola de acoso. Yeri MUA no dudó en responsabilizar al creador de contenido por el comportamiento de sus fans, lo que avivó aún más la tensión. Ella misma relató que no solo fue atacada en línea, sino que también intentaron localizar la casa de su familia en Veracruz, involucrando a su hermano menor en la ola de intimidaciones.

Ve: Yeri MUA opina sobre Christian Nodal y su entrevista ¿defiende a Ángela Aguilar?: “Dijo puras mama...”

¿Qué muestran los videos que Yeri MUA denunció como amenazas?

Lo que parecía un conflicto virtual se transformó en algo más grave cuando comenzaron a circular videos y mensajes con un tono violento. A través de sus historias de Instagram, Yeri MUA, la también cantante veracruzana mostró capturas, videos y mensajes intimidatorios que, según ella, provienen de seguidores del streamer Lonche de Huevito, conocidos como los F.E.S.

La situación se tornó preocupante cuando comenzaron a circular imágenes de usuarios encapuchados y armados, advirtiéndole que no se presentara en su próximo show en Tijuana, programado para el 14 de septiembre. En uno de los videos más alarmantes, un hombre encapuchado desenfunda una espada y lanza amenazas explícitas:

Amenazas a Yeri MUA “Síguete pasando de verg* insultando a la F.E.S, diciéndonos niños de 13 años. Ponte bien, verg.., mija. No nos digas niños cag... porque te voy a cargar la verg...”

Yeri MUA acompañó el video con un llamado a sus seguidores: “Porfa guarden capturas de todo”. Más tarde, compartió mensajes de otras fuertes amenazas, escribiendo:

“No lo había vivido antes porque no ando metida en cosas malas, pero aparentemente se creen sica..., ¿o son?” Yeri MUA

Yeri Mua muestra videos en los que aparecen hombres armados lanzando amenazas de muerte contra ella y su familia.



La influencer responsabiliza a Lonche de cualquier cosa que pueda sucederles. pic.twitter.com/JwsNrXn4Nh — Javi Oliveira (@javioliveira) August 31, 2025

¿Yeri MUA ya denunció las amenazas recibidas ante las autoridades?

Durante su llegada al aeropuerto de CDMX, Yeri MUA confirmó que su equipo legal ya está trabajando en el caso. Se interpondrá una denuncia formal y considera solicitar una orden de restricción. También hizo un llamado a sus seguidores para que ayuden a difundir la situación y presionen a las autoridades:

“Si me pueden ayudar a hacer ruido con las autoridades para que investiguen a este chamaco y sus fans, a mí nunca me había pasado que pusieran mantas amenazando de muerte. Hagan ruido con las autoridades.” Yeri MUA

La cantante subrayó que ni Lonche, ni otros influencers involucrados, como Willito y Westcol, han intentado contactarla ni han condenado las amenazas. De hecho, en sus transmisiones en vivo, se sigue alentando a la comunidad a hostigarla.

Yeri MUA “No es drama, este niño tiene algo que ver, es para investigarse, investíguenlo; tiene algo que ver con algo serio o con gente mala.”

Lee: Yeri MUA rompe con el rapero colombiano SAI, ¿por infidelidad?: “No voy a aguantar las red flags”

¿Quién es Lonche de Huevito, el influencer señalado por Yeri MUA?

Detrás del nombre de Lonche de Huevito está Víctor Ordoñez, originario de Los Mochis, Sinaloa. Se ha hecho famoso por sus transmisiones de videojuegos, su estilo directo y su capacidad para reunir una comunidad fiel, conocida como la F.E.S. Su popularidad no es menor: supera los 900 mil seguidores en Instagram, más de 423 mil en Kick, cerca de 200 mil en TikTok y una audiencia importante en YouTube y X.

A diferencia de otros creadores, Lonche ha construido una imagen ligada al lujo y a escenarios internacionales. En sus redes presume viajes a ciudades como París, Nueva York y Washington, además de mostrar automóviles deportivos, ropa de diseñador y momentos en yates o actividades extremas.

Ese estilo ostentoso le ha dado visibilidad, pero ahora también lo coloca en el centro de una polémica que podría tener consecuencias legales, especialmente si se comprueba que alguno de sus seguidores estuvo detrás de las presuntas amenazas de muerte hacia Yeri MUA.

Yeri MUA ha dejado claro que no piensa quedarse callada: “La única arma que yo tengo es mi voz. Es la única manera que Dios me dio para defenderme en esta vida”, declaró.