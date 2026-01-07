Pame Verdirame lanza desgarrador mensaje tras exponer supuesta infidelidad de Heliud Pulido: “Me sentí rota”

La polémica alrededor de Pamela Verdirame y Heliud Pulido no se enfría. Al contrario, suma nuevos capítulos que mantienen a Exatlón México en el centro de la conversación. Luego de insinuar que una presunta infidelidad habría provocado su separación, la futbolista volvió a pronunciarse con un mensaje cargado de emoción, donde dejó ver el impacto personal que le dejó el rompimiento. Sin acusar directamente, pero sin dar marcha atrás, Pame Verdirame reavivó el debate con palabras que muchos interpretaron como una confirmación emocional de lo que ya se sospechaba.

Heliud y Pame dieron a conocer la noticia en las playas del Exatlón y ella hasta mostró su baby bump.

¿Cómo surgieron los rumores de infidelidad en Exatlón México entre Heliud Pulido y Sofía Arroyo?

La controversia explotó cuando Pamela Verdirame, exparticipante de Exatlón, compartió historias que, sin señalar directamente, sugerían la presencia de una tercera persona en su relación con Heliud Pulido. Una de las publicaciones más comentadas fue la captura de una conversación con una mujer que, según Pame, se habría acercado primero como amiga. La frase que acompañó la imagen fue clara y provocadora: “Tengan cuidado que así empieza”.

Días después, la futbolista difundió un recuerdo fechado en agosto de 2025. En la imagen aparecía desayunando junto a Heliud Pulido, su hija y dos exintegrantes del equipo rojo de Exatlón México: Ingrid Treviño y Sofía Arroyo. A partir de ahí, usuarios comenzaron a atar cabos y a señalar a Sofía Arroyo como la posible tercera en discordia.

Las especulaciones crecieron rápidamente y el tema se volvió tendencia, no solo por tratarse de figuras públicas, sino porque el conflicto parecía mezclar lo personal con el universo mediático de Exatlón, uno de los realities más vistos en México.

Evidencia de la presunta infidelidad de Heliud Pulido.

¿Qué respondió Sofía Arroyo a las especulaciones de infidelidad con Heliud Pulido?

Ante la avalancha de comentarios y acusaciones en redes sociales, Sofía Arroyo decidió fijar postura. La nadadora publicó un comunicado en el que negó categóricamente cualquier relación sentimental con Heliud Pulido y dejó claro que no formó parte del conflicto entre él y Pamela Verdirame.

Además de rechazar los señalamientos, Arroyo advirtió que podría tomar acciones legales para proteger su imagen pública, argumentando que las acusaciones falsas estaban afectando su reputación personal y profesional. Su mensaje buscó frenar la narrativa que la colocaba como la responsable de la ruptura y deslindarse por completo del escándalo.

Reacción de Sofía Arroyo ante los rumores de infidelidad de Heliud Pulido.

¿Cómo reaccionó Heliud Pulido al escándalo de infidelidad y al mensaje de Pame Verdirame?

Mientras la polémica crecía, Heliud Pulido optó por no responder de manera directa a las acusaciones de infidelidad. No obstante, la noche del 30 de diciembre compartió en sus historias de Instagram un reel con una reflexión espiritual sobre la resiliencia, la fe y las batallas personales, mensaje que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la situación.

Un día después, el atleta publicó un breve video corriendo por el malecón de Tuxpan, Veracruz, su lugar de origen. La imagen reforzó la idea de que atraviesa el momento enfocado en su fortaleza emocional y en lo personal, sin entrar en confrontaciones públicas.

Heliud Pulido comparte reel tras acusaciones de infidelidad

¿Qué reveló de nuevo Pame Verdirame tras exponer la supuesta infidelidad de Heliud Pulido?

Luego de varios días de especulación, Pamela Verdirame subió un video a redes sociales con una reflexión profunda que muchos leyeron como una respuesta directa a todo lo ocurrido con Heliud Pulido y la supuesta tercera persona. A través de sus historias de Instagram, la futbolista compartió un mensaje largo y emocional donde habló de pérdidas, aprendizajes y fortaleza interior.

En su texto, Pame agradeció tanto los momentos felices como los más dolorosos y lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Gracias por los días en los que me sentí fuerte y por aquellos en los que me sentí rota”. Para sus seguidores, esa línea fue la más contundente, pues conecta directamente con lo que ha vivido tras la ruptura y los rumores de infidelidad ligados a Exatlón México.

La publicación fue interpretada como un cierre simbólico de una etapa marcada por decisiones difíciles, decepciones y un proceso de reconstrucción personal. Sin mencionar nombres, el mensaje reforzó la narrativa de que la separación no fue sencilla ni pacífica, y que dejó heridas emocionales profundas.

Esto dice el texto completo:

Pame Verdirame “Gracias 2025, gracias por lo que llego fácil y por lo que dolió mas de lo que imagine, gracias por lo que me hizo sonreír y por lo que me hizo llorar. Gracias por enseñarme que no todo esta bajo mi control, que hay decisiones que trasforman y caminos que cambian sin pedir permiso. Por obligarme a soltar aun cuando no quería y por recordarme que soltar también tiene una forma de amor propio. Gracias por los días en los que me sentí fuerte y por aquellos en los que me sentí rota, porque incluso ahí cuando pensé que ya no podía más, seguí de pie, aprendí que la fortaleza no siempre se ve como valentía a veces se e como resistencia paciencia y fe, gracias por cada aprendizaje incomodo, por cada limite que tuve que poner, por cada versión de mi que deje atrás y por la mujer que nació después de todo esto. Gracias por recordarme quien soy cuando todo se mueve, por enseñe a confiar en mi, en mi intuición en mi capacidad de sostenerme y de salir adelante. Incluso con miedo, gracias por las personas que se quedaron, las que se fueron las que llegaron. Mostrarme algo que necesitaba ver aunque no se quedaron. Gracias por hacerme más consciente, más firme, más real, para enseñarme que la paz no siempre es ausencia de ruido, si no la tranquilidad de saber que estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. 2025 no fuste fácil pero fuiste honesto y hoy me despido de ti con gratitud, con el corazón mas sabio y con la certeza de que todo lo vivido me preparó para lo que viene, gracias por hacerme más fuerte, gracias por enseñarme y gracias por ser parte de mi historia .”

¿Quién es Pame Verdirame y cómo empezó su historia con Heliud Pulido?

Pamela Verdirame es una futbolista mexicana que ganó popularidad tras su paso por Exatlón México, donde destacó por su desempeño deportivo y su carisma. Su relación con Heliud Pulido comenzó lejos de las cámaras, antes de que ambos se consolidaran como figuras recurrentes del reality.

De acuerdo con declaraciones que ella misma dio en entrevistas pasadas, el vínculo se fue construyendo a base de viajes constantes y encuentros frecuentes. Ella viajaba a Veracruz para verlo, mientras que él se trasladaba a Monterrey para visitarla. Con el tiempo, la relación se hizo pública y ambos compartieron distintos momentos de su vida personal, incluida la llegada de su hija, uno de los lazos más importantes entre ambos.

Sin embargo, en septiembre de 2025 comenzaron los rumores de separación, luego de que redujeran notablemente sus apariciones juntos en redes sociales. Hoy, tras los mensajes de Pame Verdirame y la polémica por la supuesta infidelidad, queda claro que la ruptura marcó un antes y un después en sus vidas.