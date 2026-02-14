Karla Panini es troleada por una fan EN VIVO: llamada revive polémica con Karla Luna y Américo Garza

Karla Panini volvió a los micrófonos con un segmento de consejos amorosos en La mejor FM y, en pleno estreno, una fan la balconeó al aire con un guiño directo al viejo escándalo con Américo Garza y su exmejor amiga la difunta Karla Luna. La broma terminó en un momento tenso: risas nerviosas, incomodidad evidente y un recordatorio de que el público no olvida.

¿Qué pasó con Karla Panini en La Mejor FM durante su regreso al aire?

El regreso de Karla Panini a la radio con un segmento de consejos de amor en La mejor FM arrancó con rating… y con polémica. La comediante anunció su vuelta a los reflectores tras un largo periodo de ausencia de la industria del entretenimiento, etapa marcada por críticas en redes sociales, comentarios divididos y el eterno tema que la persigue: su relación con Américo Garza. En el arranque, Panini quiso mostrarse cercana, más serena y con una propuesta enfocada en escuchar historias de la audiencia; sin embargo, la primera gran llamada le recordó que el tema de la traición a su exmejor amiga, Karla Luna, sigue siendo una herida abierta para mucho público.

La dinámica era simple: oyentes comparten dudas del corazón y Panini responde. Pero el tono cambió cuando una fan, al aire, tomó el control de la conversación con una frase que se volvió dinamita en segundos. La escena se tornó incómoda no solo para Karla Panini, sino también para Américo Garza, presente en cabina y con la mirada puesta en cómo iban a manejar el momento en vivo.

¿Qué dijo la fan y cómo reaccionaron Karla Panini y Américo Garza en la llamada al aire?

En la transmisión, la oyente inició con aparente arrepentimiento y confesión de culpa: “La verdad que me metí con el esposo de mi amiga. Según que muchos años y un día…”. La frase detonó la incomodidad inmediata en el estudio. Karla Panini intentó mantener la calma, pero su gesto la delató. Américo Garza, entre risas tensas, intentó restarle importancia y soltó una frase que sonó a regaño/envión: “feas mañas”.

De un segundo a otro, la llamada cambió el guion: la mujer al teléfono remató con el dardo que dejó helada a la comediante: “¡Ah, no! Esa fuiste tú”. En ese instante, el ambiente se quebró. Panini supo que se trataba de una llamada de hate y el equipo trató de recuperar el control con humor nervioso. Lo que sería un espacio de consejos amorosos terminó siendo un recordatorio público del escándalo que la ha perseguido por años.

Panini solo se limitó a decir: “Ah, bueno… luego la gente cree que nosotros nos vamos a achicar con eso, ridícula.” Sin embargo, sus movimientos y el tono de su voz dejo en evidencia que la llamada sí le incomodó.

Américo, por su parte, sólo alcanzó a decir ‘ay, qué mala’, en tono sarcástico, pues la mujer que llamó soltó la bomba y de inmediato colgó.

Así fue el momento incomodo de Karla Luna y Américo Garza EN VIVO:

¿Cuál es la polémica que sigue persiguiendo a Karla Panini?

El nombre de Karla Panini continúa ligado a una de las controversias más mediáticas del espectáculo mexicano. Todo se remonta a 2014, cuando se confirmó su relación con Américo Garza.

La situación generó una fuerte ola de críticas debido a que Garza estaba casado en ese momento con Karla Luna, compañera de escena y amiga cercana de Panini. La historia tomó un tono aún más delicado debido a que Luna enfrentaba entonces una dura batalla contra el cáncer.

Desde entonces, la narrativa pública alrededor de Panini cambió drásticamente. La comediante pasó de ser una figura popular en televisión a convertirse en uno de los nombres más polarizantes en redes sociales.

El tema volvió a intensificarse tras el fallecimiento de Karla Luna en 2017, hecho que reavivó la conversación mediática y digital.