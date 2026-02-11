Atleta gana en los Juegos Olímpicos y confiesa infidelidad a su novia EN VIVO; ¡Así reaccionó ella! VIDEO

La infidelidad es parte de la condición humana, según algunos comentarios recientes de Juan Soler, quien asegura fue infiel, a quien también le pagaron con la misma moneda. Frente a este escenario un curioso momento se vivió en el mundo del deporte. Los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran en Italia hasta el 22 de febrero, regalaron una escena inesperada. Lo anterior luego de que un destacado atleta subió al podio y en plena entrevista, rompió en llanto y reveló que fue infiel a quien llamó “el amor de su vida”. La imagen se hizo viral rápidamente, pues se trató de una confesión que nadie esperaba. Te contamos cómo fue el curioso momento.

¿Qué atleta olímpico confesó haber sido infiel?

Sturla Holm Laegreid, uno de los biatletas más reconocidos de Noruega, se subió al podio tras quedarse con la medalla de bronce en la prueba individual masculina, en estos Juegos Olímpicos de Invierno.

Laegreid, de 28 años, venía de una temporada irregular y no figuraba entre los grandes favoritos. Sin embargo, completó una actuación notable: acertó 19 de los 20 disparos y finalizó a 48,3 segundos del oro, que quedó en manos de su compatriota Johan Olav Botn, y a 14,8 del francés Eric Perrot, medallista de plata.

Noruega, así, se llevó dos de las tres preseas en juego. Pero el foco dejó de estar en la precisión con el rifle y la resistencia en los esquís para centrarse en sus palabras. Lo curioso vendría después.

Sturla Holm Laegreid le fue infiel a su pareja: ¿cómo reaccionó ella?

Apenas tomó el micrófono de la cadena noruega NRK, Laegreid agradeció a su familia y equipo. De pronto, su gesto cambió. Con la voz quebrada, reveló que hace seis meses conoció “al amor de mi vida” y que tres meses después le fue infiel. “ Se lo conté hace una semana. Han sido las peores semanas de mi vida ”, dijo entre lágrimas.

“Tuve una medalla de oro en la vida y la arruiné”, añadió, al explicar que el deporte había pasado a segundo plano por la culpa y el dolor que atravesaba. “ No sé muy bien qué hago diciendo esto ahora, pero solo tengo ojos para ella ”, insistió.

El atleta reconoció que había decidido hablar públicamente el día anterior:

Intento ser un buen ejemplo y cometí una estupidez. (...) Quiero ser un buen ejemplo, pero también tengo que admitir cuando me equivoco, y duele reconocer cuando haces algo de lo que no puedes estar orgulloso y hieres a alguien a quien amas tanto. Sturla Holm Laegreid

También aclaró que no revelaría la identidad de su expareja para evitarle más presión. Sin embargo, en una reciente declaración, ella, quien se mantuvo en el anonimato, respondió al “mensaje de amor” de Laegrid:

Es difícil perdonar. (...) Incluso después de una declaración de amor frente a todo el mundo. Expareja del medallista olímpico

Al momento, ninguno de los implicados ha hablado más sobre este polémico tema. Sin embargo, el video del momento de la confesión no pasó desapercibido por nadie. Incluso, se volvió viral en redes sociales.

¿Cómo ha sido la carrera deportiva de Sturla Holm Laegreid?

Más allá del impacto mediático, la actuación deportiva de Laegreid fue sobresaliente. En Beijing 2022 había sido 15° en esta misma prueba y llegaba a Italia con pocas expectativas.

El biatlón, prueba en la que se colgó el bronce, combina 20 kilómetros de esquí de fondo con cuatro paradas de tiro (dos tumbado y dos de pie), donde cada fallo implica un minuto de penalización. Laegreid rozó la perfección en el campo de tiro y mostró una solidez física.

Laegreid ha tenido grandes actuaciones en los Campeonatos Mundiales de Biatlón, acumulando 14 medallas, de las cuales 7 son de oro:



7 medallas de oro,

6 medallas de plata y,

1 medalla de bronce.

