Pareja de Erika Zaba, exintegrante de OV7, le fue infiel a la cantante y ella lo cachó; ¡Así fue el momento!

La cantante Erika Zaba recientemente habló de un episodio peculiar que vivió en su pasado sentimental, pues recordó el día en que descubrió la infidelidad de quien fuera su pareja durante una década. Lo más curioso de la historia, es que surgió a partir de su intuición, por lo que lo atrapó ‘infraganti’. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Quién es la expareja Erika Zaba que le fue infiel?

Erika Zaba, exintegrante de OV7, compartió la anécdota en el podcast Somos brutalmente honestas, conducido por María Inés y Shanik Aspe, donde fue cuestionada sobre las peores decisiones que ha tomado por amor.

Zaba no solo recordó el momento con detalle, también reflexionó sobre lo que significó aguantar esa traición en una relación que ya acumulaba diez años. “ Lo peor que he hecho es cachar una infidelidad y aguantarla ”.

La historia comenzó con señales que la cantante no podía ignorar. En aquel entonces, Erika tenía 16 años y formaba parte de La onda Vaselina. Se encontraba de gira en León para ofrecer un concierto cuando su novio le comentó que organizaría una fiesta en su casa, justo el mismo día en que ella estaría fuera de la ciudad. Aunque no dijo el nombre de él, compartió lo vivido a su lado .

Te puede interesar: Erika Zaba confiesa que la relación de los OV7 ha mejorado

¿Cómo descubrió Erika Zaba, de OV7, que su expareja le fue infiel?

La situación comenzaba a detonar cuando Erika Zaba estaba de gira con La onda Vaselina en León, pues ella comenzó su trayectoria desde que tenía 9 años de edad. En aquel tiempo tenía un novio (con el que duró más de una década), el cual realizó una fiesta el mismo día en el que ella daba concierto con la agrupación.

Su intuición fue pieza clave, pues confesó que algo le decía que él tenía a otra “chava”, así que de inmediato terminó su concierto, ella regresó a la capital para poder ver si algo estaba pasando. Al llegar, encontró a su entonces novio abrazando a otra mujer en la fiesta que él mismo organizó.

Me voy en el coche con el chofer de León a México, llego a su casa y ahí estaba con la otra. (...) Cuando entro al patio de la casa… ellos estaban como en un circulito y ellos estaban abrazados. Erika Saba

Lo más doloroso para ella, no solo fue ver la escena de infidelidad, si no que todos sus amigos parecían ser “cómplices”, pues todos estaban al tanto de la situación, aún sabiendo que ellos eran pareja: “ El entrar y ver esa imagen y saber que todos sus amigos eran cómplices, me rompió el corazón. Lo peor del caso es que a ella la vi con una playera de él… Todos se quedaron fríos, ellos dos sobre todo” , dijo Zaba.

Minuto 4:30.

Lee: Erika Zaba reaparece en redes con su bebé en brazos

¿Quién es la actual pareja de Erika Zaba, exintegrante de OV7?

Lejos de aquella mala experiencia vivida hace varios años, ahora la cosa ha cambiado para Erika Zaba, pues lleva casada desde 2017 con Francisco Ontiveros, un reconocido empresario.

Según testimonios de la propia Zaba, ellos iniciaron su relación desde 2015, después de que se conocieran gracias a amigos en común. La boda se llevó a cabo el 1 de julio de 2017 en San Miguel de Allende.

Francisco Oliveros es empresario y dirige la aseguradora Sura como CEO desde 2016. Es ingeniero industrial egresado de la Universidad Iberoamericana, cuenta con un posgrado en Alta Dirección y forma parte de la Cámara Americana de Comercio y de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Tal vez te interese: Erika Zaba y Mariana O de OV7 terminan su sociedad empresarial y hablan de su amistad