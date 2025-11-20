Érika Zaba recurrió a médiums para hablar con sus padres que murieron en trágico accidente

Aunque hoy Érika Zaba disfruta de su matrimonio y de su hijo, a quien considera su mayor alegría, su vida cambió para siempre cuando tenía apenas 16 años. Durante un viaje en carretera de Acapulco a la Ciudad de México, unas vacaciones familiares se transformaron en la peor pesadilla: sus padres perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito.

La actriz revivió este doloroso capítulo durante una charla con Yordi Rosado, donde contó que, tras la muerte de sus padres, tuvo que asumir el rol de madre y padre para sus hermanas menores. Además, confesó que la desesperación fue tan grande que llegó a buscar a médiums con la esperanza de comunicarse con ellos, luego de su abrupta partida.

Mira:María José rompe el silencio: ¿Por qué peleó con sus compañeros de Kabah?

Érika Zaba intentó hablar con el espíritu de sus padres tras su muerte trágica / Redes sociales

¿Cómo murieron los papás de Érika Zaba?

Hace meses, Érika Zaba mencionó que sus padres perdieron la vida de manera instantánea, tras un accidente en una carretera de Acapulco la cual tenía muchos deslaves. Comentó que ella sufrió una fractura de cráneo, pero pudo dar toda la información sobre sus familiares.

Según la cantante, su padre entró en una curva y al intentar esquivar unas rocas en el piso se estrelló: “Era una carretera peligrosa… Nos estampamos y ellos mueren instantáneamente. Tuve fractura de cráneo, inflamación del cerebro. Te acuerdas como entre sueños, pero no sabes qué es real, qué no, eso te lo van aclarando con el paso de los años”, comentó Erika Zaba en el podcast de Roberto Carlo.

Mira: ¿Qué le pasó? Erika Zaba aparece en redes con el rostro inflamado

Érika Zaba intentó hablar con el espíritu de sus padres tras su muerte trágica / Redes sociales

¿Qué lesiones tuvo Érika Zaba tras accidente en el que murieron sus padres?

Érika Zaba reveló que por la inflamación de su cerebro, entró en coma y estuvo en terapia intensiva.

“Todo pasó en Chilpancingo. Estaba muy herida, múltiples fracturas, una de ellas expuesta. Traía los huesos por fuera. Se rompe en 16 pedazos la pierna, pero lo delicado era el estado del cerebro. Eso complicó. Además de que el hospital de Chilpancingo no estaban preparados, en ese momento los doctores dijeron que aquí no puede ser atendida”, contó Érika.

“Dicen que yo fui la que dio teléfono de contacto. Di el nombre de mis papás, de mis hermanas. Yo fui la que di esa información. Yo estuve en coma dos días y en terapia intensiva muchos meses”, agregó.

Finalmente, Zaba dio a conocer que, tiempo después, se enteró de la muerte de sus papás. Ella tomó la responsabilidad de cuidar a sus hermanas y tratar de sacarlas adelante.

Checa: OV7 confirma separación definitiva y ponen fecha para decir adiós a los escenarios

Érika Zaba asegura que buscó a médiums para contactar a sus padres

Tras el trágico accidente en el que sus padres perdieron la vida, Érika Zaba contó con Yordi Rosado que se vio obligada a asumir responsabilidades que no correspondían a una adolescente. Ella y sus hermanas —de 13 y 6 años en ese momento— sobrevivieron al impacto, aunque con lesiones graves. Las heridas físicas les impidieron asistir al funeral, lo que dejó a Erika con una sensación de vacío que con el tiempo se volvió insoportable.

La cantante confesó que, ante la imposibilidad de despedirse, decidió recurrir a métodos espirituales como una forma desesperada de buscar respuestas: “Después del accidente tuve muchos acercamientos con médiums, yo tenía que encontrar la manera de hablar con mis papás, de tener contacto otra vez con ellos, yo no me podía quedar así”, reveló.

Aunque no confesó si recibió algún mensaje de sus padres. Lo cierto es que con los años fue encontrando paz, aunque asegura que aún es un tema que le duele.

Durante la entrevista, también confesó que cargó en silencio con ese dolor por años. “Durante años no quise hablar de esto porque era algo de lo que no podía hablar porque no tenía algún mensaje positivo al respecto, ni una lección, yo vivía llena de dudas y tristeza, seguía sin entender nada”, relató.

Zaba reconoció que evitar la terapia solo prolongó su sufrimiento: “Como nunca fui a terapia y hoy me arrepiento, porque sé que debí haber ido porque creo que hubiera sufrido menos, pero nunca quise ir por rebeldía porque yo decía ¿por qué tengo que ir a contarle a alguien mi vida? Y fui solo una vez y lloré demasiado y no quise volver a ir”.

Checa: M’balia revela su estado de salud tras ser hospitalizada por fuerte infección de riñón