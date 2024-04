Erika Zaba de OV7 sufrió un fuerte accidente que la dejó en silla de ruedas ¿Qué le pasó?

La artista, Erika Zaba, exintegrante de OV7, luego de terminar su gira de despedida con la agrupación mexicana, decidió tomar unas vacaciones para pasar tiempo con su familia y uno de los destinos fue Vail, Colorado.

Pero durante estas vacaciones, la cantante sufrió un fuerte accidente que le provocó una fractura en el pie. Debido a esta situación, ha tenido que pasar algunos días utilizando una silla de ruedas.

Aunque Erika se encuentra bien, decidió hacer un video para contar algunos detalles de lo sucedido y sobre su estado de salud.

Erika Zaba bajando de una colina llena de nieve / Instagram: @ erikazaba

¿Qué le pasó a Erika Zaba?

Erika aseguró que está bien, a pesar de que tuvo una fractura en el pie izquierdo, pero está trabajando con su paciencia ya que no puede realizar muchas actividades.

“Estos 10 días que desaparecí de redes, no estuve del mejor humor. No entendía por qué me pasaban las cosas. No estaba bien. Estaba frustrada”. Erika Zaba

Erika Zaba sentada en la nieve / Instagram: @ erikazaba

La cantante mencionó que el accidente sucedió durante el segundo día de vacaciones, pues se atoró cuando escuchó un crujido fuerte.

Erika Zaba “Me rompí el pie izquierdo con (mi hijo) en plena montaña, y la verdad es que ha sido un proceso muy difícil. Porque, por supuesto, lo primero que piensas es: ‘¿Por qué me pasa a mí?’ Al segundo día de esquiar me caí. Me atoré en la nieve. Habían sido días muy nevados. Me caí del lado y oí: ‘crack’. Sí me dolió. Grité en ese momento”.

Erika Zaba en una silla de ruedas / Instagram: @ erikazaba

Zaba mencionó que la recuperación ha sido complicada: “Creo que las cosas siempre suceden por algo. No solo es una distracción. No solo es porque pasa. Siempre he creído que a veces los mensajes del universo, de la vida, de tus angelitos vienen en envolturas no muy agradables”.

Finalmente, Erika Zaba comentó que el médico le dijo que sufrió una fractura de peroné y por el momento no requiere operación.

“No es necesaria operación, sino esperar, esperar a que suelde solito y no moverme para nada, porque está la fractura. Se rompió el hueso pero no se salió de su lugar”. Erika Zaba

La cantante mencionó que tendrá el pie totalmente inmovilizado por tres semanas para evitar una lesión más grave.

