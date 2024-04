Blink-182 lo vuelve a hacer y cancela sus últimos conciertos en el Palacio de los Deportes

Tras haber cancelado el concierto programado para el pasado 3 de abril en el Palacio de los Deportes, Blink-182 anuncia que las presentaciones de este viernes 5 de abril y el próximo sábado 6 de abril también serán suspendidas.

La famosa agrupación, a través de Ocesa, ofreció una disculpa al público y explicó que los eventos se cancelaron a causa de una “enfermedad”.

“Lamentablemente, los shows de Blink-182 del 5 y 6 de abril, en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, han sido cancelados, han sido cancelados debido a enfermedad” Ocesa

Recordemos que la agrupación estadounidense tenía un total de cuatro conciertos programados en dicho recinto, de los cuales solo cumplió con uno.

Te recomendamos: ¡En la cima del Mundo! Luis Miguel arranca este jueves su Tour 2024 por Estados Unidos

Justo en la presentación que dieron el pasado 2 de abril, Mark Hoppus, guitarrista de la banda, presentó molestias en el escenario y admitió que su médico le había recomendado que se tomara un descanso.

“Lo siento mucho. Estoy demasiado enfermo. El doctor me dijo que se suponía que ni siquiera debería estar aquí esta noche, pero no los visitaría en vano, aunque sepa que estoy enfermo hasta la c..., siento que estoy muriendo aquí arriba. Estoy feliz de estar muriendo aquí con ustedes”, expresó en aquella ocasión.

Pese a la situación del guitarrista, muchos fanáticos se sintieron sumamente molestos por la cancelación de sus presentaciones, pues la gran mayoría resaltó que habían viajado desde otros estados para poder verlos.

Blink-182 vestidos de conejo / Facebook: Blink-182

¿Habrá reembolso de los boletos de los conciertos que canceló Blink-182?

Al igual que con el último concierto cancelado, Ocesa señaló que sí habrá reembolso de los boletos de Blink-182. Para aquellos que adquirieron sus boletos en línea, la devolución se verá reflejada de manera automática en la tarjeta con la que se hizo la compra.

En tanto, los usuarios que compraron sus entradas en taquillas o centros Ticketmaster, podrán solicitar su reembolso a partir del próximo 8 de abril, en el mismo lugar donde se hizo la compra.

Blink-182 tocando instrumentos / Facebook: Blink-182

No te pierdas: Kalimba pospone conciertos en Estados Unidos tras acusaciones por abuso s3xu4l

¿Qué ha dicho la banda Blink-182 sobre la cancelación de sus conciertos?

A raíz de la polémica que causó la cancelación de sus conciertos, Mark Hoppus manifestó que hizo todo lo posible por recuperarse para cumplir con las fechas pactadas, así como también se hizo el intento por reprogramarlas.

“Intentamos cambiar la fecha. Probamos todas las soluciones posibles, pero esta es la realidad. Agradecemos su comprensión y apoyo. Vi al médico y me dijeron que tenía una infección aguda en la garganta y bronquitis grave. Recibí los medicamentos de inmediato con la amable ayuda de los promotores locales y he estado en tratamiento desde entonces”, dijo mediante sus redes sociales.

Mira: Shakira enloquece a sus fans con un concierto gratuito en Time Square, Nueva York