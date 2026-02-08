Famoso cantante, vocalista de reconocida banda, se desvanece en pleno escenario y suspenden concierto.

Hace unos meses la cantante Lola Young, ganadora del Grammy, se desmayó durante su concierto en Nueva York. La escena provocó pánico entre sus seguidores, pues la escena fue estremecedora.

De nueva cuenta el mundo de la música vivió un momento de gran tensión cuando un famoso cantante, vocalista de una reconocida banda, se desvaneciera en pleno concierto mientras la banda se presentaba en Alemania. El incidente ocurrió ante cientos de asistentes y obligó a la agrupación a suspender de inmediato parte de su gira europea mientras el músico permanece bajo observación médica. ¿De quién se trata?

¿Qué famoso cantante se desplomó en pleno concierto recientemente?

Wattie Buchan, vocalista y líder histórico de The Exploited, se desvaneció durante un concierto de la banda en Wiesbaden, Alemania, de manera casi inmediata, fue llevo de urgencia a un hospital.

La noticia fue confirmada por la propia banda a través de sus redes sociales, donde informaron que el cantante fue trasladado de urgencia a un hospital tras el colapso. Como consecuencia, quedaron canceladas al menos dos fechas del tour: los conciertos programados en Tallin y Riga, los cuales podrían reprogramarse más adelante. Otras presentaciones, como las de Rostock y Berlín, permanecen en evaluación.

“ Intentaremos encontrar nuevas fechas lo antes posible. En cuanto tengamos más información sobre Rostock y Berlín, lo anunciaremos ”, publicó la banda en.

¿Cuál es el estado de salud de Wattie Buchan, cantante que se desplomó durante concierto?

De acuerdo con los reportes difundidos por el propio grupo, el incidente ocurrió mientras el concierto estaba en marcha. En medio del show, Wattie Buchan perdió el equilibrio y terminó desvaneciéndose sobre el escenario, generando preocupación inmediata entre el público, el staff y sus compañeros de banda.

La agrupación dio algunos detalles de lo sucedido con Buchan, y señalan que se trató de un episodio de deshidratación:

Wattie se encuentra ahora mismo en el hospital en observación y sometiéndose a pruebas. Ha tenido gripe los últimos días y está deshidratado. Por eso se desmayó. The Exploited

La banda destacó la solidaridad de las personas que se encontraban en el sitio y que ofrecieron los primeros auxilios en lo que llegaba la asistencia profesional. “ Gracias y mucho cariño a todas las personas que se preocuparon por él y le prestaron primeros auxilios inmediatamente ”, añadieron en su mensaje.

¿Quién es Wattie Buchan?

Walter David “Wattie” Buchan es uno de los nombres más reconocidos en la historia del punk británico. Sirvió en el ejército británico durante su juventud, experiencia que más tarde influiría en su visión crítica hacia el sistema y en la rabia que impregnaría las letras de su banda.

Tras dejar las fuerzas armadas, regresó a su ciudad natal en un contexto social complicado, con desempleo, tensión política y una juventud inconforme: el contexto perfecto para el surgimiento del punk.

A finales de los años 70, inspirado por el estallido del punk en Londres con bandas como Sex Pistols y The Clash, Wattie decidió formar The Exploited junto a su hermano Willie Buchan, quien se integró como baterista. Desde el inicio, el grupo adoptó una postura directa, agresiva y sin concesiones, tanto en su sonido como en su mensaje.

El lanzamiento del álbum Punks not dead en 1981 marcó un antes y un después para la escena punk. El disco se convirtió en un himno generacional y consolidó a la banda como referente. A este trabajo le siguieron álbumes como:



Troops of tomorrow,

Let’s start a war y

y Horror epics.

