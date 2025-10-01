La cantante Lola Young anuncia su retiro de los escenarios tras sufrir desmayo: ¿Cuál es su estado de salud?

No es la primera vez que un artista sufre un desmayo durante una presentación en vivo. Camila Cabello, cantante internacional, también se desplomó durante su concierto en México, tras subir a una plataforma.

La cantante británica Lola Young, quien alcanzó fama internacional en 2024 tomó una drástica decisión tras un preocupante desmayo en pleno concierto durante su presentación en el festival All things go en Nueva York. A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, la artista explicó los motivos detrás de esta decisión. ¿Qué hará exactamente?

¿Qué le ocurrió a la cantante Lola Young durante un concierto?

Durante el pasado fin de semana, la cantante Lola Young sufrió un desmayo mientras se presentaba en el festival All things go, celebrado en el estadio Forest Hills de Nueva York. El incidente tomó por sorpresa al público que presenciaba su actuación.

En un video que circula en redes, se observa que la artista interpretaba una canción con normalidad cuando, repentinamente, colapsó. Afortunadamente, su cabeza no golpeó directamente el suelo, aunque permaneció inconsciente por algunos segundos.

Tras el incidente, el equipo del evento y el personal médico acudieron de inmediato al escenario para brindarle asistencia y la llevaron detrás del escenario para su evaluación.

Hasta ahora, no se han dado a conocer las causas exactas del desmayo. Sin embargo, muchos especulan que podría estar relacionado con el estrés. Días antes, la propia Lola había confesado estar atravesando momentos difíciles, aunque aseguró que eso no le impediría entregarse por completo a su audiencia.

“A veces la vida realmente puede hacerte sentir que no puedes continuar, pero, ¿sabes qué?, hoy me desperté y tomé la decisión de venir aquí, y quería estar genial… y a veces la vida te puede dar limones, y simplemente tienes que hacer limonada” Lola Young

¿Lola Young se retirará tras sufrir desmayo durante concierto?

La cantante Lola Young, tras haber colapsado en el escenario ante la mirada atónita de sus fanáticos, publicó en redes sociales un contundente anuncio sobre el futuro de su gira. La famosa señaló que, aunque le duele esta decisión, tendrá que cancelar su gira.

En su mensaje compartido por la cantante, expresa lo siguiente:

Me voy por un tiempo. Me duele decir que tengo que cancelar todo por ahora. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Lamento mucho decepcionar a quienes compraron una entrada para verme; me duele más de lo que creen Lola Young en comunicado

En estos momentos, la cantante estaba realizando una gira internacional para promocionar su nuevo trabajo , sumando cada vez más seguidores a su propuesta musical. Por ello, su repentina pausa ha generado sorpresa y preocupación tanto entre sus fans como en el entorno musical.

¿Cuál es la canción más famosa de Lola Young, cantante que se retira?

Lola Young no es una desconocida en la escena musical. Su salto a la fama en 2024 con Messy, una canción que la posicionó rápidamente como una de las nuevas voces más prometedoras del soul y pop británico. Su estilo íntimo y letras viscerales conectaron con gran parte del público.

Sin embargo, Young dejó claro que esto no significa un adiós definitivo:

“ Espero de verdad que me den una segunda oportunidad cuando haya tenido tiempo de mejorarme y volver con más fuerza .” La pausa en su carrera, aunque dolorosa para sus fans, fue considerada por usuarios como una oportunidad necesaria para preservar su salud y consolidar su longevidad artística.

