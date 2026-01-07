Famoso cantante y rapero sufre fuerte accidente en plena transmisión en vivo: ¡Así fue el momento! VIDEO

Un famoso cantante y rapero volvió a colocarse en el centro de la conversación digital, esta vez no por un nuevo lanzamiento musical, sino por un accidente que ocurrió frente a miles de espectadores. Durante una transmisión en vivo, el cantante estadounidense intentó realizar una arriesgada acrobacia que salió mal y quedó registrada en video, desatando una ola de reacciones en redes sociales. ¿Qué hizo y cuál es su estado de salud?

¿Qué cantante sufrió un accidente durante su transmisión en vivo en Twitch?

Todo comenzó cuando Post Malone, cantante y rapero estadounidense, decidió intentar un backflip (una voltereta hacia atrás) desde una silla de escritorio giratoria, en pleno stream de Twitch. Antes de hacerlo, el cantante advirtió a su audiencia que se trataba solo de “un intento”, restándole seriedad al momento.

Sin embargo, al subirse a la base de la silla e impulsarse hacia atrás, la maniobra se salió de control. La silla giró inesperadamente y el artista perdió el equilibrio, cayendo con fuerza al suelo antes de completar el movimiento. El golpe fue evidente y provocó un momento de tensión entre los espectadores que seguían la transmisión en tiempo real.

El clip no tardó en difundirse en plataformas como TikTok, X e Instagram, donde rápidamente se volvió viral. Uno de los detalles que más llamó la atención fue que, pese a la caída, Post Malone nunca soltó el cigarrillo encendido que sostenía en la mano.

¿Cuál es el estado de salud de Post Malone tras fuerte caída en su transmisión en vivo?

Tras la caída, el intérprete estadounidense, Post Malone, se incorporó casi de inmediato y levantó el pulgar frente a la cámara, intentando tranquilizar a sus seguidores. Aunque se notaba el dolor, Post Malone optó por tomarse la situación con humor.

“ Me lastimé la muñeca porque mi maldita silla rotó” , comentó entre risas, confirmando que la lesión no parecía ser grave. A pesar del accidente, el cantante decidió no interrumpir la transmisión y continuó con el stream, enfocándose nuevamente en el videojuego, y posteriormente no hizo referencia a su estado de salud.

Mientras tanto, el video sigue acumulando reproducciones y comentarios, consolidándose como uno de los momentos virales más comentados del inicio de 2026.

¿Quién es Post Malone y cuáles son sus canciones más famosas?

Austin Richard Post, mejor conocido como Post Malone, nació el 4 de julio de 1995 en Syracuse, Nueva York. Es cantante, rapero, compositor y productor, y se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la música actual gracias a su habilidad para mezclar estilos como hip-hop, pop, rock y trap, desafiando los límites de los géneros y conectando con audiencias muy diversas.

Su trayectoria dio un paso clave en 2015 con el lanzamiento de “White Iverson”, tema que se viralizó rápidamente en plataformas como SoundCloud y YouTube. El impacto de la canción captó la atención de la industria musical y lo llevó a firmar un contrato discográfico en poco tiempo.

En 2016 presentó su primer álbum, “Stoney”, que incluyó éxitos como Congratulations y lo posicionó como una de las nuevas promesas del hip-hop. No obstante, el reconocimiento mundial llegó con “Beerbongs & Bentleys” (2018), producción que encabezó las listas internacionales gracias a canciones como Rockstar y Psycho, consolidándolo entre los artistas más escuchados a nivel global.

