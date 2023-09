Post Malone ya está en México; aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre su concierto

Post Malone se encuentra a tan solo una horas de presentarse en el Foro Sol de la Ciudad de México como parte de la gira mundial If y’all weren’t here, i’d be crying tour 2023.

Será la primera vez que el cantante se presente en México por lo que sin duda el evento es esperado por su millones de seguidores.

Además, se dio a conocer que invitado para abrir su show será Alemán, un rapero mexicano originario de Baja California con su álbum Eclipse, el cual tuvo el éxito y reconocimiento nacional.

Cabe señalar que las puertas del recinto se abrieron a las 4:30 pm. Alemán subirá al escenario a las 8 pm, por lo que, si quieres verlo deberás llegar antes al evento.

Alemanán le abrirá los conciertos a Post Malone / Instagram

Finalmente, Post Malone saldrá a escena a las 9 de la noche para cantar sus grandes éxitos.

Por otra parte, también ya se dio a conocer el setlist oficial para su concierto, que incluye alrededor de 24 canciones.

¡LLEGÓ EL DÍAAA! 🔥 ¡La primera vez de @PostMalone en México va a ser una noche que siempre recordaremos! ⚡️ pic.twitter.com/sYn42DrdpN — Ocesa Total (@ocesa_total) September 5, 2023

Aquí te compartamos algunas de la lista: Chemical, Sunflower, Broken whiskey glass, Congratulations, White iverson, Too young, Candy paint, Circles, Wrapped around your finger, I fall apart.

Cabe mencionar, que a pesar que es la primera vez que viene rapero, aún hay muchas entradas para poder verlo en el Foro Sol. Los boletos están desde los 696 hasta los 2 mil 256 pesos más cargos.

¡Aquí van los objetos permitidos y no permitidos para el Foro Sol de Post Malone! 👀 ¡Nos vemos hoy en la noche! 🤯🔥 pic.twitter.com/BBlYJsT6ph — Ocesa Total (@ocesa_total) September 5, 2023

Primeras imágenes de Post Malone en el aeropuerto de la CDMX

El pasado lunes 4 de septiembre, Post Malone llegó a la Ciudad de México, en donde varios fanáticos se dieron cita en el aeropuerto para tomarse una selfie con el cantante.

En las grabaciones que se hicieron virales en TikTok se pudo a ver al famosos llevaba una camisa de manga corta en color azul turquesa y cuadros.

Sus fieles seguidores pudieron convivir unos minutos con él. Aunque el rapero se mostró amable a las fotografías que le pedían sus fans, también estaba caminando apurado para salir del aeropuerto.