Querido cantante sufre brutal caída en pleno show y preocupa a sus fans

Durante un concierto en Argentina, un cantante muy querido en la música sufrió un aparatoso accidente que dejó a todos en shock. En pleno show, mientras animaba al público con su característico estilo enérgico, una parte del escenario colapsó justo después de un salto, provocando que el artista cayera al vacío. El momento fue captado en video y rápidamente se viralizó, generando una ola de preocupación entre sus seguidores.

¿Cómo fue el accidente de Pablo David Ortiz en el concierto de Dale Q’ Va?

Lo que parecía una noche de fiesta terminó en un susto monumental. Durante un show de Dale Q’ Va, el cantante Pablo David Ortiz interpretaba uno de los temas más esperados cuando, al dar un salto para animar al público, la tarima se rompió y el cantante cayó al vacío.

En las imágenes compartidas por la propia agrupación se ve cómo el intérprete aterriza dentro de la estructura del escenario y se golpea la cabeza, el brazo y una pierna. La música se detuvo de inmediato y sus compañeros corrieron a auxiliarlo, mientras el público observaba con preocupación.

¿Cuál es el estado de salud actual del cantante Pablo David Ortiz tras caer del escenario?

Según un comunicado oficial de Dale Q’ Va, el querido cantante sufrió heridas considerables, incluyendo un golpe en la cabeza que requirió varios puntos de sutura. Fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde permanece bajo observación.

“Queremos informarles que David recibió varios puntos en la cabeza y se encuentra mejor. El día de hoy va a ser evaluado por los médicos y le realizarán radiografías y resonancias para descartar posibles lesiones”, señaló el grupo en redes sociales.

El propio cantante también envió un mensaje a sus seguidores: “Hola gente, quería contarles que estoy un poco mejor aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse”.

A pesar de la gravedad aparente del accidente, el artista está fuera de peligro, pero su evolución seguirá siendo monitoreada por especialistas para descartar complicaciones.

¿Se cancelaron los conciertos de Dale Q’ Va tras el accidente de Pablo David Ortiz?

Debido a este incidente, el show que el cantante tenía programado en Sumampa fue suspendido. La agrupación indicó que lo principal es la recuperación de Ortiz y que las fechas futuras dependerán de las recomendaciones médicas.

El accidente generó una oleada de mensajes de apoyo por parte de fans y colegas del medio musical, quienes destacaron la energía y entrega del artista en el escenario.

Así fue el aparatoso accidente:

Pablo David Ortiz, cantante de la banda "Dale Q' Va", sufrió un grave accidente durante un show.#Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/1QHcSfRO7h — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 11, 2025

¿Quién es Pablo David Ortiz, el cantante argentino que sufrió una caída en pleno show?

Pablo David Ortiz es una de las voces más reconocidas del cuarteto cordobés, un género emblemático de la música argentina. Nacido el 3 de marzo en Tilisarao, San Luis, Ortiz ha formado parte de agrupaciones legendarias como La K’ura, Trulalá y Sabroso, donde destacó por su potencia vocal y carisma en el escenario. Su estilo enérgico y cercano lo convirtió en un referente del género, ganándose el cariño de miles de seguidores en todo el país.

Actualmente, Ortiz es vocalista de Dale Q’ Va, banda que lidera junto a Neno Aguirre, con quienes ha recorrido escenarios de toda Argentina. Su entrega en cada presentación y conexión con el público lo han posicionado como uno de los artistas más queridos del cuarteto.