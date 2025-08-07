Muere ícono del jazz y la salsa a los 88 años tras luchar contra terrible enfermedad

La industria musical se viste de luto ante la inesperada muerte de Eddie Palmieri, un músico considerado ícono de jazz latino y la salsa, a los 88 años. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de Palmieri.

El pasado 6 de agosto, se compartió un emotivo mensaje de despedida para el cantante, en el cual no solo recuerdan su gran legado en la música, también le desean todo lo mejor a la familia para que pueda sobrellevar su duelo.

“Eddie Palmieri, legendario pianista, compositor, líder de banda y una de las figuras más influyentes en la historia de la música latina, falleció en su residencia en Nueva Jersey el 6 de agosto de 2025, a la edad de 88 años”, se lee.

¿De qué murió Eddie Palmieri, ícono del jazz y la salsa?

En el comunicado, no se mencionan las causas de muerte del pianista Eddie Palmeri. No obstante, su hija declaró al medio ‘The New York Times’ que perdió la vida tras luchas contra una “larga enfermedad”.

Aunque no dio más detalles sobre su condición, señaló que había fallecido de forma pacífica en su casa de Nueva Jersey. Se especula que su afección se habría complicado a causa de su avanzada edad. Sin embargo, nada ha sido confirmado aún, pues la familia no ha ofrecido más declaraciones.

Cabe destacar que, en 2024, anunció que pausaría temporalmente sus proyectos musicales por cuestiones de salud. Si bien en ese momento no especificó si padecía alguna enfermedad, resaltó que sus médicos le recomendaron tomarse un descanso.

La noticia de su deceso no pasó desapercibida en redes sociales y la publicación se llenó de mensajes lamentando el deceso del cantante y deseándole una “pronta resignación” a toda la familia. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Te vamos a extrañar muchisimo gracias por todo y que Dios te tenga en la gloria”

“Gracias, Eddie. No habrá otro como tú”

“Eddie Palmeri para siempre”

“Mis condolencias a la familia”

“Siempre en mi corazón”

“Con el corazón roto”

“Te recordaremos por siempre”

¿Quién fue Eddie Palmeri, pianista considerado ícono del jazz y la salsa?

Eduardo Palmieri, mejor conocido como Eddie Palmeri, fue un pianista, arreglista y director de orquesta que nació en Harlem, Nueva York, el 15 de diciembre de 1936. Su familia es de origen puertorriqueño.

Desde muy joven, mostró interés por la música y, durante su adolescencia, estuvo en muchas bandas de música latina en Estados Unidos, En 1961, fundó su propia agrupación, ‘La Perfecta’, una orquesta que innovó en su momento al cambiar los violines por trombones.

Y es que, a lo largo de su carrera, se caracterizó por fusionar ritmos afrocubanos y la salsa con el jazz, algo que lo consolidó como un ícono de la música latina. Algunas de sus obras más reconocidas son:

Azúcar

Vámonos pa’l monte

Puerto Rico

Justicia

Lucumi, macumba, voodoo

También colaboró con grandes cantantes como Celia Cruz y Tito Fuente, entre otros. Estuvo casado con Iraida Palmeri, quien falleció en el año 2014. Le sobreviven cinco hijos.

¿Cuántos Grammys ganó Eddie Palmeri?

Durante sus más de 60 años de carrera, Eddie Palmeri ganó un total de 9 Grammys. Recibió su primer premio en 1975 por el álbum “Sun of Latin Music”, siendo algo histórico, ya que fue la primera vez que se reconocía a la música latina.

Ganó la categoría de ‘Mejor álbum’ en múltiples ocasiones. Además, fue reconocido por la Asociación de Periodistas de Jazz como Mejor Álbum de Jazz Latino en 2006.

En 2013, fue premiado por el NEA Jazz Master, el mayor reconocimiento que se le puede otorgar a un músico de Jazz en Estados Unidos.

