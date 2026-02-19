La cantante Tokischa enseña de más en plena alfombra de los Premio lo Nuestro; ¡Se le vio todo! VIDEO

La cantante dominicana Tokischa, conocida por sus peculiares outfits, volvió a colocarse en el centro de la conversación tras su aparición en Premios lo Nuestro 2026, donde desfiló por la alfombra magenta con un atuendo que no pasó desapercibido y que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. ¿Cómo lucía?

¿En qué categorías estaba nominada la cantante Tokischa?

En la edición 2026 de Premios lo Nuestro, Tokischa destacó al figurar en distintas nominaciones, impulsada por el impacto de sus colaboraciones y estrenos musicales, además de su estilo “irreverente”.

De acuerdo con información del portal de Premios lo Nuestro, Tokischa compitió en las siguientes categorías:



Mejor combinación femenina por “De maravisha”, colaboración con Nathy Peluso.

Artista urbana femenina del año.

Mejor canción Trap/Hip-Hop, por “Tokischa RMX”, tema en el que participa junto a J Castle, Hades66 y Ñengo Flow.

Mejor canción dembow por “Celos”, en colaboración con Bulin 47.

La cantante dominicana, Tokischa / Redes sociales

¿Cuál fue el atrevido outfit que Tokischa ocupó en alfombra de Premios lo Nuestro?

Conocida por su estilo, su postura abierta frente a la moda y la sexualidad, Tokischa eligió un vestido blanco de la diseñadora británica Vivienne Westwood, pieza que, según explicó, pertenece a un archivo de pasarela.

El vestido destacó por un corte asimétrico y una estructura ajustada que dejaba al descubierto uno de sus s3.....nos. El p3....zón estaba adornado con un arete plateado en forma de espada colocado sobre un cubr3...p....3zón, detalle que intensificó el carácter provocador del look y provocó reacciones inmediatas tanto en medios como en plataformas digitales.

El atuendo blanco, de líneas estructuradas y silueta definida, contrastó con la estética más clásica que suele dominar en este tipo de premiaciones.

En cuestión de minutos, imágenes y videos de su llegada comenzaron a circular en X e Instagram, donde algunos usuarios defendieron la vestimenta, pero otros reprobaron su estilo en una premiación seria.

¿Cuáles son las canciones más conocidas de Tokischa?

Tokischa es una artista dominicana que forma parte del género urbano, pero su propuesta mezcla varios estilos y subgéneros. Su música se caracteriza por letras explícitas, una actitud desafiante y un discurso sobre libertad sexual y ruptura de estereotipos.

Aquí te compartimos algunas de las canciones más famosas y populares de Tokischa:



Ride Or Die, Pt. 2 (con Villano Antillano),

(con Villano Antillano), Chulo pt. 2 , un éxito con alto número de reproducciones,

, un éxito con alto número de reproducciones, Delincuente (con Anuel AA y Ñengo Flow) y,

(con Anuel AA y Ñengo Flow) y, Linda (con Rosalía).

Uno de los rasgos más distintivos de Tokischa es que no se limita a un solo sonido. En distintas canciones mezcla Electrónica, ritmos caribeños, pop alternativo y hasta elementos del punk en su imagen.

