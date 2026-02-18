¡Enrique Guzmán destapa la verdad de Alejandra Guzmán! El cantante revela ¿recayó en la bebida?

El cantante y actor Enrique Guzmán aseguró que la sobriedad de su hija Alejandra Guzmán tiene relación directa con la influencia de su madre, la fallecida actriz Silvia Pinal, ¿qué dijo? Te contamos todos los detalles.

¿Alejandra Guzmán tuvo una recaída de alcoholismo?

En julio del año pasado, comenzaron a circular versiones sobre el estado emocional de Alejandra Guzmán, luego de que se señalara que habría atravesado por momentos difíciles tras la muerte de su madre, Silvia Pinal, ocurrida el 28 de noviembre de 2024. Las especulaciones apuntaban a un presunto deterioro en su salud relacionado con el duelo que enfrentaba la intérprete de “Hacer el amor con otro”.

Uno de los comunicadores que habló al respecto fue Emilio Morales, quien aseguró: “Están comentando que Alejandra ha pasado momentos muy complicados en cuanto a sus adicciones, principalmente su adicción al alcohol. Dicen que estuvo un par de semanas hospitalizada”.

A la par, durante el programa Venga la alegría, el conductor Ricardo Cásares reforzó la versión y comentó que el supuesto estado de salud comprometido estaría vinculado con una presunta depresión tras la pérdida de Pinal. Las declaraciones generaron reacciones entre seguidores de la cantante, quienes comenzaron a compartir mensajes en redes sociales.

Ante los señalamientos, la propia artista decidió responder. A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, apareció sonriente, vestida con un conjunto blanco con negro, y envió un mensaje directo: “Qué tal amigos, los espero en Monterrey. No hagan caso de notas estúpidas. ¡Recaída, su abuela!”. Con esas palabras, dejó clara su postura frente a los rumores que habían circulado en torno a su estado de salud.

Enrique Guzmán sorprende con confesión sobre Alejandra Guzmán. / Foto: Redes sociales

¿Cuánto tiempo lleva Alejandra Guzmán sin tomar? Esto dijo Enrique Guzmán

En un reciente encuentro con medios, Enrique Guzmán habló sobre el proceso que ha vivido su hija Alejandra Guzmán, tras la muerte de Silvia Pinal. El cantante señaló que, a partir de ese momento, la intérprete ha mostrado fortaleza personal y aseguró que lleva más de un año sin consumir alcohol, luego de haber enfrentado dificultades relacionadas con esta situación.

El cantante reconoció los antecedentes de su hija y explicó cómo ha enfrentado el tema en los últimos meses, en los que también enfrenó problemas de salud por los que tuvo que ser intervenida de emegrenica.

“Ella ha tenido diferencias y problemas y contratiempos con el alcohol, hay que reconocerlo. Es una enfermedad de la que no se cura nadie. Es una enfermedad en la que hay que aprender a dominarla. Y está desde hace año y medio más o menos casi sin tocar una copa. Desde que murió su mamá como que se ha llenado de fuerza. Eso es maravilloso. Es admirable esa parte”, mencionó Guzmán ante las cámaras.

Enrique Guzmán rompe el silencio sobre las adicciones de Alejandra Guzmán. / Redes sociales

¿Quién es Alejandra Guzmán?

Alejandra Guzmán nació el 9 de febrero de 1968 y es una cantante mexicana que también ha incursionado en la actuación en telenovelas, series y programas de televisión. Es hija del cantante y actor Enrique Guzmán y de la actriz Silvia Pinal. Desde su infancia estuvo vinculada al medio artístico: apareció a los dos meses de edad en el programa televisivo “Silvia y Enrique” y, años después, tomó clases de ballet, claqué y jazz, además de participar en proyectos televisivos y teatrales.

Su debut discográfico llegó en 1988 con el álbum Bye mamá, producido por Miguel Blasco, del que se desprendió el tema del mismo nombre. Un año más tarde lanzó Dame tu amor y en 1990 presentó Eternamente bella, material que incluyó sencillos como “Un grito en la noche” y “Llama por favor”. En 1991 publicó Flor de papel, con canciones como «Hacer el amor con otro», y en 1993 lanzó Libre. A lo largo de la década de los noventa continuó con producciones como Enorme, Cambio de piel, el álbum en vivo La Guzmán y Algo natural, consolidando una carrera que la llevó a recibir nominaciones y reconocimientos, incluido un Grammy Latino por el disco Soy.

En los años siguientes amplió su discografía con álbumes como Lipstick, Indeleble, Fuerza y Único, además de proyectos en vivo y colaboraciones con otros artistas. Participó como coach en La Voz… México y grabó el formato La Guzmán: Primera Fila. También realizó giras como Versus Tour junto a Gloria Trevi y más tarde Perrísimas con Paulina Rubio. Se estima que ha vendido más de treinta millones de discos desde su debut, con presencia en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

