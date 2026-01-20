Frida Sofía dice su verdad sobre Alejandra Guzmán y la distancia entre ambas: ¿nunca hubo reconciliación?

Frida Sofía volvió a hablar sobre la relación que mantiene con su madre Alejandra Guzmán, después de una etapa marcada por diferencias y distanciamientos que han sido ampliamente conocidos. En sus recientes declaraciones, la joven habló sobre el punto en el que se encuentra hoy el vínculo entre ambas, así como de la forma en que ha enfrentado este proceso personal y familiar, ofreciendo un panorama actual de cómo se comunican y qué lugar ocupa su madre en su vida en este momento.

Frida Sofía expone su relación con Alejandra Guzmán. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía?

La relación entre Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, se fue transformando con el paso de los años. Durante la infancia de Frida, la cantante fue su principal cuidadora y mantuvieron un vínculo cercano. Sin embargo, cuando Frida tenía 12 años, fue enviada a un internado fuera del país tras un intento de secuestro, un hecho que marcó un cambio importante en su dinámica familiar y en la forma en que ambas se relacionaron a partir de ese momento.

Con el paso del tiempo y ya en la adultez, Frida Sofía habló públicamente sobre su relación con su madre y señaló que, desde su perspectiva, Alejandra Guzmán priorizó su carrera artística y la dejó en segundo plano. Ante estas declaraciones, la intérprete ha sostenido en diversas ocasiones que siempre estuvo pendiente de su hija y que buscó apoyarla, incluso cuando, según ha dicho, Frida fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y se intentó que siguiera un tratamiento.

El distanciamiento se profundizó en 2021, cuando Frida Sofía acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de abuso y aseguró que su madre no le creyó ni la respaldó. Aunque la influencer inició acciones legales, el proceso no avanzó. Años después, tras la muerte de Silvia Pinal a finales de 2024, Alejandra Guzmán declaró que había retomado el contacto con su hija y expresó públicamente que mantenían comunicación, dejando ver un nuevo momento en su relación.

Alejandra Guzmpan y su hija Frida Sofía fueron protagonistas de un distanciamiento. / IG: @laguzmanmx

¿Qué dijo Frida Sofía de su relación con su mamá Alejandra Guzmán?

Frida Sofía habló sobre la relación que mantiene con su madre Alejandra Guzmán, y compartió cómo ha vivido ese vínculo a lo largo de su vida. En sus declaraciones compartidas en el programa de Shanik Berman para Radio Fórmula, la influencer expresó que existe un sentimiento de cariño y reconocimiento hacia la cantante, aunque también dejó claro que, desde su experiencia, la relación no se ha desarrollado de la forma que ella hubiera esperado en el rol de madre e hija.

Durante su testimonio, la cantante y actriz explicó que reconoce a Alejandra Guzmán como su madre y como la persona que le dio la vida, al tiempo que señaló que su crecimiento estuvo marcado por una dinámica distinta a la de una convivencia tradicional. La creadora de contenido habló de haber crecido con una figura materna fuerte y presente desde su propia perspectiva, en un contexto en el que no contó con la cercanía que ella identifica como la de una madre en su día a día.

“Extraño a mi mamá, la quiero, la adoro, la admiro, pero no la he tenido como mi mamá nunca, igual es mi manera de verlo, es mi madre, la que me dio la vida, crecí sola con una mamá chingona, dura y sin papá”, comentó Frida Sofía, al explicar cómo percibe actualmente su relación con Alejandra Guzmán y los sentimientos que le genera ese lazo familiar.

Frida Sofía habló sobre el distanciamiento con su mamá Alejandra Guzmán. / IG: @ifridag

¿Quién es Frida Sofía?

Frida Sofía Moctezuma Guzmán-Pinal, nacida el 13 de marzo de 1992, es una figura del espectáculo mexicano que se ha desarrollado en distintas áreas como la música, el modelaje, el emprendimiento y la televisión. Se dio a conocer inicialmente como modelo y personalidad mediática, lo que le permitió construir una presencia pública antes de dar el paso hacia una carrera musical como solista, con la que buscó consolidarse en la industria del entretenimiento.

El debut musical en televisión internacional de Frida Sofía ocurrió en 2019, cuando se presentó como acto principal durante la Gala Anual de la Entrega del Balón de Oro en Los Ángeles, un evento de alcance global que fue seguido por millones de espectadores. Más adelante, en el verano de 2023, Frida Sofía amplió su proyección en Estados Unidos al convertirse en una de las concursantes principales de la undécima temporada de Mira quién baila, reality de Univision que adapta el formato de Dancing with the Stars para el público latino.

