¿Frida Sofía estará en La casa de los famosos México? La cantante podría “encerrarse” en el 24/7 más polémico

El nombre de Frida Sofía volvió a colocarse en tendencia, luego de que surgieron nuevas versiones que apuntan a una posible participación en la próxima temporada de La casa de los famosos ¿México?. La cantante y actriz, hija de Alejandra Guzmán, fue mencionada como una de las figuras que la producción estaría considerando para integrarse al reality show.

Frida Sofía vuelve al ojo del huracán: ¿la veremos en La casa de los famosos México? / Foto: Redes sociales

¿Frida Sofía no podía viajar a México?

En un encuentro con la prensa, Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía, dio a conocer que la cantante y modelo tiene previsto venir próximamente a México, luego de que su situación migratoria entre Estados Unidos y México se encuentra regularizada. De acuerdo con lo que explicó, el tema de los documentos ya no representa un impedimento para que la empresaria pueda viajar y permanecer en el país.

El empresario señaló que la joven siempre ha tenido la posibilidad de entrar a México, aunque anteriormente existían pendientes administrativos relacionados con sus papeles.

“Siempre ha podido, tenía lo de sus papeles, pero eso ya está desde hace mucho”, dijo Moctezuma durante un encuentro con medios de comunicación.

Además, agregó que “Frida la pasó increíble (en Navidad), la pasó con mis hermanos en Miami. Está a todo dar, lo que sí les puedo decir es que Frida está muy contenta, va a venir en breve a visitarnos, se lastimó el pie, pero todo bien”.

¿Frida Sofía regresa a México para LacCasa de los famosos México Esto revelaron. / Foto: Redes sociales

¿Frida Sofía será parte de La casa de los famosos México 3?

Ana María Alvarado compartió información sobre el posible ingreso de Frida Sofía, nieta de Silvia Pinal, a La casa de los famosos México, al señalar que las conversaciones con la producción se encuentran en una etapa avanzada. De acuerdo con la periodista, las negociaciones han tenido un buen desarrollo, lo que estaría relacionado con el próximo viaje de la cantante a México.

“Tengo entendido que va muy avanzada con las negociaciones para entrar a La casa de los famosos, que va muy bien su negociación, por eso es que va a venir a México”, comentó Alvarado, al explicar que el proyecto ha tomado fuerza en los últimos meses.

Según detalló, el interés por sumar a la hija de Alejandra Guzmán al reality show no es algo reciente, ya que su nombre ha estado sobre la mesa desde temporadas anteriores, pero al parecer hasta ahora se pudo lograr su participación. Sin embargo, se desconoce si presuntamente fue tomada en cuenta para la edición de Telemundo o bien de México.

“La han estado buscando desde hace varios años atrás, pero que por una u otra razón no se había podido, pero parece que ahora sí se va a concretar”, agregó. Hasta ahora, no existe una confirmación oficial por parte de la producción, pero las declaraciones han reavivado la expectativa sobre una posible participación en la próxima edición del programa.

¿Frida Sofía vendrá a México para entrar a La casa de los famosos México? / Foto: Redes sociales

¿Por qué Frida Sofía rechazó participar en La casa de los famosos de Telemundo?

Frida Sofía explicó en 2024 los motivos por los que decidió no participar en La casa de los famosos de Telemundo, luego de que se generaran diversas versiones sobre su ausencia en el reality. A través de un comunicado, la cantante e influencer señaló que sí existieron acercamientos formales con la cadena y que, tras varias pláticas, incluso se había alcanzado un acuerdo previo para confirmar su ingreso al programa.

Sin embargo, aclaró que su decisión de no firmar el contrato se debió a una solicitud adicional por parte de la productora. “Como es sabido, la cadena Telemundo me contactó para formar parte del referido programa y, después de diversas pláticas y negociaciones, habíamos llegado a un arreglo para confirmar mi participación”.

“Sin embargo, he de informarles que, el motivo por el cual me negué a vincularme contractualmente para dicho fin, atendió a una solicitud de Endemol que tenía como finalidad que la suscrita otorgara mi consentimiento para que, a través de una figura jurídica que existe en Norteamérica, se contratara a una empresa que realizaría una supuesta investigación respecto de todos y cada uno de los aspectos de mi vida privada”, explicó.

En aquel entonces, Frida Sofía también negó otros rumores que circularon en torno a su negativa, especialmente los relacionados con una supuesta prueba de antidoping, lo cual, dijo “es falso completamente, puesto que, aunque no tendría problema alguno en hacerlo, nunca fue requerido por la productora, dicho examen”.

