Crista Montes, mamá de Gala, publica foto junto a la actriz tras distanciamiento y lanza emotivo mensaje

Crista Montes, madre de Gala Montes, volvió a colocar su nombre en la conversación pública luego de compartir una fotografía junto a la actriz, a pesar del distanciamiento que ambas han reconocido en los últimos años. La imagen fue publicada en su cuenta oficial de Instagram y está acompañada de un mensaje relacionado con el proceso de salud que enfrentó hace casi una década.

Te puede interesar: Beba Montes habla de la supuesta agresión de Gala Montes a su mamá: “Le dio una cachetada”

Crista Montes y Gala Montes / Redes sociales

¿Por qué no se hablan Gala Montes y su mamá, Crista?

El distanciamiento entre Gala Montes y su madre comenzó después de que la actriz decidiera separarse profesionalmente de ella. Crista Montes fungió durante años como su mánager, pero tras la ruptura laboral surgieron desacuerdos que escalaron al ámbito personal.

En su momento, Crista declaró que presuntamente su hija la habría agredido físicamente, versión que generó múltiples reacciones. Posteriormente, la relación se tensó aún más cuando la empresaria aceptó dinero para hablar de su vida personal con Adrián Marcelo, figura con la que la actriz tuvo diferencias durante su participación en La casa de los famosos México.

El reality show colocó a Gala Montes en el centro de diversas polémicas. Durante su estancia en el programa, sostuvo confrontaciones públicas que derivaron en declaraciones posteriores fuera de la casa. La participación de Crista Montes en entrevistas relacionadas con esos conflictos profundizó la fractura entre ambas.

Desde entonces, no se ha informado sobre una reconciliación formal. Sin embargo, publicaciones como la reciente fotografía vuelven a generar especulación entre seguidores y usuarios en redes sociales.

Te puede interesar: El novio de Gala Montes destapa sus caprichos: “Es difícil cumplirle con todo” ¿Mantenido o mal entendido?

Gala Montes y su mamá / Redes sociales

¿Qué foto compartió Crista Montes con Gala Montes pese a su distanciamiento?

A través de su cuenta de Instagram, Crista Montes publicó una fotografía en la que aparece junto a su hija Gala Montes. La imagen, que corresponde a años anteriores, fue acompañada por un mensaje en el que recordó el proceso de cáncer que enfrentó.

“Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Hace nueve años elegí vivir por ustedes. Y sigo aquí... Hace nueve años elegí vivir por ustedes. Y sigo aquí” Crista Montes

Escribió en la publicación, haciendo referencia a su diagnóstico y tratamiento. Crista Montes es sobreviviente de cáncer. En 2015 fue diagnosticada con carcinoma ductal in situ. Dos años después, le detectaron cáncer infiltrante en la otra mama. De acuerdo con declaraciones previas de ambas, el proceso fue complejo para la familia.

La publicación llamó la atención debido a que, desde hace un par de años, madre e hija rompieron comunicación. Ambas han hablado públicamente sobre sus diferencias, lo que ha mantenido el tema en la agenda mediática.

Te puede interesar: A Gala Montes sí le dolió alejarse de su mamá y su hermana ‘Beba’; además ¿destapa sus planes de ser mamá?

¿Qué dijo Crista Montes sobre el trabajo actual de Gala Montes en “Malinche”?

En otro mensaje reciente, Crista Montes dedicó palabras a su hija relacionadas con su carrera artística. Actualmente, Gala Montes forma parte del elenco de la obra “Malinche”, proyecto que se presenta en la Ciudad de México.

En su publicación, la madre de la actriz destacó el talento de Gala y aseguró que ciertos rasgos personales y profesionales los habría heredado de ella.

“Debes saber algo, aunque no te guste escucharlo: en tu esencia habito yo; en tu carácter, en tu fuerza, en tu voz, en tu forma de mirar al mundo, habito yo. Lo que aprendiste, lo aprendiste primero de mí” Crista Montes

Crista también señaló que no estaría presente en el teatro ese día, pero expresó sentirse vinculada al desarrollo profesional de su hija. El mensaje generó diversas reacciones entre usuarios, quienes recordaron las declaraciones pasadas de ambas sobre su conflicto.

Hasta el momento, Gala Montes no ha emitido una respuesta pública directa sobre la fotografía ni sobre el mensaje reciente de su madre.

Te puede interesar: Gala Montes lanza fuerte mensaje a Adrián Marcelo en medio de rumores de divorcio y desata polémica