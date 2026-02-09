A Gala Montes sí le dolió alejarse de su mamá y su hermana ‘Beba’; además ¿destapa sus planes de ser mamá?

Ahora que la actriz Gala Montes se ha mantenido apartada de su lazo familiar, reveló que se ha sentido sola. Hace unos días, su mamá Crista Montes posteó en sus redes: “No asistiré a tu obra de teatro y no por falta de amor, ni por desinterés, ni porque no desee verte brillar. No voy por dignidad”. Y es que Gala Montes debutará en mayo interpretando a la madre de la ‘Malinche’ en Malinche, el musical, por invitación de Nacho Cano.

¿Gala Montes está realmente distanciada de su hermana ‘Beba’ Montes o solo viven caminos diferentes?

A TVNotas Gala Montes reveló: “Me he llegado a sentir sola muchas veces. Siempre fui una mujer que se rodeó en un núcleo familiar, mientras había trabajo. Cuando decidí romper con eso, las personas que más quería se alejaron. Es importante construir nuevas redes de apoyo”.

A pesar de que ya no las hemos visto juntas en redes sociales, Gala Montes aclaró que no ha estado alejada de su hermana, ‘Beba’ Montes. “No estamos distanciadas. Cada una tiene su propia vida. Ella tiene sus objetivos y yo los míos. Ella está dedicada a la maternidad y a su futuro matrimonio. En mi caso, sigo chambeando. No he tenido oportunidad de verla. Sin embargo, mi sobrina siempre será la que nos mantenga unidas toda la vida”.

¿Hubo celos entre ‘Beba’ Montes y Gala Montes? Esto fue lo que reveló Crista Montes en 2024

Recordemos que la mamá de la actriz, Crista Montes, reveló en 2024 que su hija mayor, ‘Beba’, aparentemente se estuvo colgando de Gala Montes, cuando dijo: “Es por envidia y celos. Está celosa de su hermana. Ella decía que Gala no había nacido para el medio artístico. Yo lo que veo es que busca llamar la atención. Se quiere colgar de la fama de su hermana para sobresalir”.

Ante esto, la cantante no considera que ‘Beba’ se estuviera aprovechando de ella.

“No creo, ella es mi hermana. El reality nos dio mucha exposición y, si ella lo aprovechó de cierta forma, también está bien. Es válida la manera en la que ella lo quiera canalizar”. Gala Montes

¿Gala Montes quiere tener hijos con Icho Van? Esto dijo la actriz sobre maternidad y su relación

Por otro lado, Gala Montes describió las cualidades que le gustan de su novio, Icho Van, a quien conoció en diciembre de 2023. La actriz dijo estar muy enamorada de él, tanto, que ha pensado en formar una familia a su lado. “Me gusta estar con él, porque es muy inteligente emocionalmente. Me cuida y quiere muchísimo. Me da contención emocional y hasta el momento todo ha sido muy lindo. Nos conocimos porque comenzamos a trabajar juntos. Tenía este sueño musical y un amigo nos presentó. Me dijo: ‘Tengo una persona que seguro te entenderá muy bien’, y desde ahí se ha dado un amor bajo la creatividad y el emprendimiento. No es fácil hacer música”.

Uno de sus sueños es tener hijos; sin embargo, no está en sus planes a corto plazo. “Definitivamente, sí me veo (como mamá). Si me preguntaran, diría que mañana mismo. Me gustan demasiado los niños y amo compartir tiempo con mi sobrina. El problema es que he tenido mucho trabajo y no quiero desaprovechar las oportunidades que me brinda la vida. No tengo tiempo. Todavía estoy joven y calculo que en unos 5 o 7 añitos podría pasar. Me falta un rato para eso. En estos momentos sería considerado un embarazo adolescente (ríe). Tal vez en un futuro”.

Finalmente, la actriz no ocultó su emoción por haber formado parte de Malinche, el musical. “Me siento feliz y agradecida por la gran oportunidad que me dio Nacho Cano. Me tocó interpretar a la madre de la ‘Malinche’. Aunque tengo pocas escenas, es un personaje bien lindo. La escena que hago es un momento clave, porque es justo cuando ‘Malinche’ se tiene que volver esclava. Estoy fascinada con esta producción”.

