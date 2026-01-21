La Beba Montes enfrenta duras críticas por viajar sin su hija y estalla: “Luché 10 años por su pasaporte”

Recientemente la Beba Montes anunció la feliz noticia de que dio el sí acepto a su novia novia, Itzel Lechuga, mánager de la cantante Paty Cantú, durante un viaje que ambas realizaron por Europa. Sin embargo la felicidad del anuncio quedo opacado por las críticas que ha recibido por viajar sin su hija.

La hermana de Gala Montes ha expresado en otras ocasiones su molestia por que la gente opine y se meta en su maternidad, como cuando reveló que sacó a su hija de la escuela por temor a las amenazas de fans de Adrián Marcelo durante la participación de Gala en “La casa de los famosos México”

Ahora la Beba hace una fuerte revelación y responde a los ataques por no viajar junto a su hija.

Beba Montes e Itzel Lechuga confirman que están comprometidas. / Foto: Redes sociales

Beba Montes arremetió contra los haters que la critican por no viajar con su hija

Beba Montes respondió de forma directa a las críticas que recibió en redes sociales por viajar sin su hija y dejó claro que las madres también tienen derecho a darse un espacio personal sin ser juzgadas.

“He visto que hay mucho revuelo sobre de que vine de viaje sin mi hija. Creo que hay que normalizar que las mamás pueden salir y pueden tener tiempo con sus parejas o con sus amigos o solas y pueden salir a disfrutar y no por eso son malas madres. La M de mamá no se debe comer la M de mujer”, expresó la influencer en uno de sus videos de TikTok.

Además, subrayó que mientras los hijos estén bien cuidados y seguros, no debería existir señalamiento alguno. “Si está cuidada y en buen lugar, tienes el derecho de tomarte un viaje”, añadió.

Beba Montes e Itzel Lechuga anunciaron su compromiso. / Foto: Redes sociales

Beba Montes asegura que luchó por el pasaporte de su hija porque no tenía permiso de salir del país

En su mensaje, Beba Montes explicó que uno de los principales motivos por los que su viaje generó polémica fue el tema del pasaporte de su hija, un proceso que, según contó, le tomó varios años resolver.

“No sé si habían visto este caso polémico de Cazzu, de que Nodal no le firmaba el pasaporte a la criatura y se tuvo que ir a temas legales. Pues bueno, esa es una realidad de muchos niños: a veces los papás no los dejan salir del país y para que esto pase se necesita la firma de ambos padres”, comentó.

La influencer reveló que su situación fue similar y que apenas logró obtener el documento. “Yo apenas conseguí el pasaporte de mi hija en diciembre. Me costó diez años, o sea, diez años en conseguirlo”, afirmó.

Beba Montes explota contra haters / IG: @galamontes / @labebamontes / @sargentomatute

Beba Montes cuestiona por qué solo se juzga a las madres y nunca a los padres ausentes

Finalmente, Beba Montes lanzó un fuerte mensaje al cuestionar por qué las críticas suelen recaer únicamente en las madres, mientras que la responsabilidad de los padres rara vez se pone sobre la mesa.

“Cuando tengo que salir la cuida su papá, no porque yo me desentienda, sino porque es su responsabilidad”, explicó. Además, recalcó que ella cubre la mayor parte de los gastos y cuidados de su hija: “Yo me hago cargo del 90% de los gastos y cuidados de mi hija”.

Para cerrar, hizo un llamado a dejar de señalar solo a las mujeres. “Tratemos de dejar de señalar solo a las mujeres, porque también son responsabilidad de la otra parte que también tuvo un hijo. Lo menos que pueden hacer es cuidar a sus hijos. Así que mamás, salgan de viaje y que les valga un pepino las críticas”, sentenció.

