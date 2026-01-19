Beba Montes dice sí: anuncia compromiso con Itzel Lechuga tras romántico viaje, ¡boda en puerta!

La Beba Montes, influencer y hermana de Gala Montes, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se comprometió con su novia, Itzel Lechuga, mánager de la cantante Paty Cantú, durante un viaje que ambas realizaron por Europa. A través de redes sociales compartieron el momento que marcó este paso en su relación, generando reacciones y mensajes de felicitación tras dar a conocer que la propuesta ocurrió en el marco de su recorrido por el viejo continente.

No te pierdas: ¿Beba Montes mintió? Filtran video saliendo del Torito tras negar detención en alcoholimetro, VIDEO

¡Dan el siguiente paso! Beba Montes e Itzel Lechuga anuncian compromiso. / Foto: Redes sociales

Beba Montes e Itzel Lechuga se comprometen en Europa

Itzel Lechuga compartió en sus redes sociales oficiales una serie de fotografías tomadas durante su viaje por Europa, en las que aparece junto a la Beba Montes mostrando el anillo de compromiso en distintos escenarios. Las imágenes fueron captadas en lugares emblemáticos como París, Francia, y Londres, donde se observa a la pareja recorriendo la ciudad mientras el anillo aparece de forma constante en las tomas.

Las publicaciones estuvieron acompañadas de un mensaje en el que Itzel Lechuga relató que, a lo largo del viaje y tras recorrer varios países, tomó fotografías procurando que la Beba Montes no sospechara de la propuesta. En el texto, compartió que la respuesta fue afirmativa y expresó sus sentimientos hacia su pareja, mensaje que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores tras dar a conocer el compromiso.

“Después de varios días, varios países recorridos, el nervio de cómo lograr fotos sin que sospechara, ella sin darse cuenta que siempre le tomé fotos con el anillo, ¡me dijo que sí! Mi persona favorita, el país favorito, mi amor bonito. Te amo siempre, la Beba Montes”, dijo la mánager de Paty Cantú.

No te pierdas: Hermano de Adrián Marcelo, Ricardo Moreno, reta: ‘Yo sí quisiera platicar con Beba Montes’ ¿Es otro colgado?

Beba Montes e Itzel Lechuga confirman que están comprometidas. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Itzel Lechuga a la Beba Montes?

La influencer Beba Montes compartió detalles sobre cómo ocurrió el momento en que Itzel Lechuga le entregó el anillo de compromiso. De acuerdo con lo que relató, todo comenzó bajo el pretexto de grabar un trend para redes sociales, situación que ayudó a que no sospechara de la propuesta. En ese momento, Itzel Lechuga le mostró el anillo y, aunque tenía la intención de arrodillarse, la propia Beba explicó que su pareja se confundió y olvidó cómo hacerlo.

Durante el mismo relato, la Beba Montes habló sobre el significado del anillo que recibió. Según explicó, la joya cuenta con tres diamantes: el del centro la representa a ella, mientras que los dos más pequeños simbolizan a Itzel Lechuga y a la hija de Montes. La explicación fue compartida directamente por la Beba a través de sus declaraciones, donde ofreció estos detalles sobre el momento del compromiso.

“Me pidieron matrimonio. Supuestamente estábamos ‘grabando’ un trend. Iba a arrodillarse, pero del nervio se le olvidó cómo arrodillarse. Aquí el sí rotundo, presumiendo el anillo y viendo que me luce genial. Sigo sin poder creerlo”, dijo la hermana de Gala Montes.

No te pierdas: Gala Montes: ¿Destapan video de la agresión de la actriz y Beba a Crista Montes, su madre?

¡Comprometidas! Beba Montes e Itzel Lechuga anuncian boda y muestran el anillo. / Foto: Redes sociales

¿Cómo comenzó la relación de la Beba Montes e Itzel Lechuga?

La Beba Montes contó a TVNotas cómo inició su relación con Itzel Lechuga, a quien conoció en un entorno laboral relacionado con la música. De acuerdo con su relato, el primer encuentro ocurrió cuando Paty Cantú se puso en contacto con Gala Montes para participar en el concierto que ofreció en el Auditorio Nacional en octubre de 2024, donde ambas interpretaron el tema “Prefiero ser su amante”. Fue en ese contexto en el que la Beba coincidió por primera vez con Itzel, quien es mánager de Paty Cantú.

Según lo que compartió la hermana de Gala Montes, a partir de ese encuentro comenzó su relación con Itzel Lechuga, la cual con el tiempo se fue consolidando. La Beba señaló que actualmente viven juntas y que la convivencia familiar se ha dado de manera natural, destacando la relación que existe entre su hija e Itzel, quienes, de acuerdo con sus palabras, se llevan bien y comparten actividades en común desde que se conocieron.

“La conocí por trabajo, ella es mánager de Paty Cantú, nos conocimos porque Paty le habló a Gala para el Auditorio y ahí nos conocimos, ahí empezó la historia de amor. Yo la vi y dije ‘Esa mujer tiene que ser mía'. Ya vivimos juntas, mi hija la ama y la adora, se quieren muchísimo, son muy divertidas juntas, han hecho una mancuerna muy bonita. Ellas desde que se conocieron se llevaron muy bien”, destacó la creadora de contenido.

No te pierdas: ¿Mamá de Gala Montes se borró tatuaje con el nombre de sus hijas? Crista levanta sospechas con nuevo diseño