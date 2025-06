¿Mamá de Gala Montes se borró tatuaje con el nombre de sus hijas? Crista levanta sospechas con nuevo diseño

El drama familiar entre Gala Montes, Beba Montes y su madre, Crista Montes, parece no tener fin. Desde hace meses, madre e hijas protagonizan una de las rupturas más dolorosas de la industria del espectáculo mexicano, marcada por declaraciones cruzadas, entrevistas controversiales y un distanciamiento que ha dejado heridas profundas en ambas.

En medio de este tenso escenario, Crista volvió a ser tema de conversación luego de compartir en redes sociales un nuevo tatuaje que, lejos de ser un detalle inofensivo, desató una ola de críticas y especulaciones. Usuarios aseguraron que el tatuaje tapaba el nombre de sus hijas, lo que muchos interpretaron como un acto simbólico de ruptura definitiva. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Te contamos los detalles.

Crista Montes y Adrián Marcelo en entrevista / YT: UPC Adrián Marcelo / IG: @galamontes

Te puede interesar: Desde Crista Montes hasta doña Lety: Estas son las mamás más polémicas del espectáculo mexicano

¿Crista Montes eliminó de su piel el recuerdo de Gala y Beba?

Crista Montes, madre de la reconocida actriz Gala Montes, volvió a colocarse bajo el ojo público tras compartir en TikTok un video mostrando con entusiasmo su nuevo tatuaje. Lo que parecía un emotivo tributo a su fiel pastor alemán rápidamente se convirtió en un foco de críticas y especulaciones por parte de los internautas.

Según muchos usuarios, el tatuaje habría servido para cubrir un diseño previo que, aseguraban, llevaba los nombres de sus hijas, Gala y Beba. Las teorías no tardaron en difundirse: ¿Crista decidió, simbólicamente, borrar a sus hijas de su vida?

Sin embargo, la realidad es otra. La propia señora Crista aclaró que el antiguo tatuaje que decidió tapar era un diseño de dos perritos dentro de un corazón que ya no le agradaba, y no el nombre de sus hijas. Las tres comparten un tatuaje de mariposas rosadas, el cual no ha sido alterado.

Te puede interesar: Gala Montes y su mamá se reencontrarán en la marcha LGBT+, ¿habrá pleitazo? Esto dice Crista Montes

¿Cómo fue el nuevo tatuaje que se hizo Crista Montes?

En el video compartido por Crista Montes, se puede apreciar el diseño de un pastor alemán con gesto alegre, un claro homenaje a su actual compañero canino.

El tatuaje cubrió por completo el antiguo diseño de los perritos dentro de un corazón, lo que para algunos usuarios fue un detalle significativo, aunque para otros fue motivo para seguir alimentando el morbo sobre la fracturada relación familiar.

Hasta ahora Gala y Beba Montes no han reaccionado al nuevo tatuaje de su madre.

Así fue como quedo el tatuaje de Crista Montes: