Gala Montes rompe el silencio tras detención de su hermana Beba Montes en la CDMX ¿confirma distanciamiento?

La detención de Crista Montes, mejor conocida como Beba Montes, en el Torito no solo encendió las redes: también destapó un supuesto pleito familiar. Presuntamente, y según lo que nos contó el amigo de las famosas a TVNotas, la relación entre Beba y su hermana Gala Montes se habría fracturado por un presunto robo de 500 mil pesos mientras trabajaban juntas.

Aunque ambas llevaban meses sin aparecer juntas en redes, el arresto de Beba en un operativo de alcoholímetro en CDMX reavivó los rumores. Ante la presión mediática, Gala rompió el silencio y ¿aclaró cómo está su vínculo con su hermana.? ¡Esto fue lo que dijo!

¿Qué dijo Gala Montes sobre la detención de su hermana Beba Montes en el Torito?

En entrevista para el programa Sale el sol, Gala Montes fue cuestionada sobre el arresto de su hermana, Beba. Ante este cuestionamiento, la famosa aseguró saber lo mínimo de la situación avivando los rumores de distanciamiento.

“Yo sé lo mismo que ustedes, obviamente hablé con ella, ella se encuentra bien”, dijo la actriz, quien no evitó el tema pero prefirió mantener un tono mesurado.

Además, aprovechó la ocasión para mandar un mensaje a sus seguidores y al público en general para no imitar ejemplos: “Lo único que les puedo decir es que no tomen cuando manejen”.

Su hermana, Beba Montes, hasta ahora no ha hablado del tema con medios de comunicación.

¿Cómo fue la detención de Beba Montes en el alcoholímetro de la CDMX?

El periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, fue quien reveló la detención de Beba Montes el pasado 1 de septiembre. Según sus reportes, la influencer fue sorprendida manejando en presunto estado de ebriedad en un punto de revisión cercano al Palacio de los Deportes.

Tras el procedimiento de rutina, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la remitieron al juez cívico y posteriormente fue enviada al “Torito”, donde pasó varias horas bajo arresto administrativo.

Aunque en un inicio Beba intentó desmentir lo ocurrido, el propio reportero difundió un video donde se le ve saliendo del lugar y reencontrándose con su prometida, Itzel Lechuga. La grabación no solo confirmó la versión de C4 Jiménez, sino también lo que nuestra fuente reveló a TVNotas: que la pareja de Beba fue por ella, pues con Gala lleva al menos cinco meses distanciadas.

¿Por qué Gala Montes está peleada con su hermana Crista ‘Beba’ Montes?

Según lo que nuestra fuente nos comentó, se sospecha que Gala habría sido traicionada por su hermana Beba “Supuestamente, ‘Beba’ fue quien extrajo de su cuenta bancaria cerca de medio millón de pesos, aprovechando que estaba ‘encerrada’ en ‘La casa de los famosos México’ (LCDLFM) y que era su mánager. Cuando Gala investigó, casualmente la despidió (en octubre de 2024) del cargo que le había dado. Fue su novio Icho Van quien tomó la batuta. Sobre el tema, la cantante ha preferido callar”.

Presuntamente, y según lo que nos contó el amigo de las famosas, las hermanas llevarían 5 meses distanciadas. La prueba de su distanciamiento sucedió, cuando ‘Beba’ fue detenida en un punto de revisión del alcoholímetro, en las inmediaciones del Palacio de los Deportes.