¿Gala Montes sufrió un atentado tras su pelea con Alana Flores? Esto reveló la actriz

La actriz mexicana, Gala Montes, hizo fuertes declaraciones sobre el clima de violencia y los ataques personales que vivió tras su combate con la influencer Alana Flores. La pelea, que se celebró en el Palacio de los Deportes, desató una ola de controversia dentro y fuera del ring. Además, relató un preocupante momento que vivió en el lugar. ¿Qué pasó con la exparticipante de La casa de los famosos México?

¿Gala Montes sufrió atentado después de su pelea con Alana Flores en Supernova strikers?

Lo que debía ser una noche de espectáculo deportivo terminó en un episodio alarmante para Gala Montes. Tras su participación en el evento Supernova Strikers 2025, donde se enfrentó en un combate de boxeo con la influencer Alana Flores, la actriz denunció públicamente haber sido víctima de una agresión potencialmente peligrosa.

En una entrevista con Yordi Rosado, Montes relató que una navaja abierta fue arrojada desde las gradas, cayendo a escasos centímetros de ella mientras se retiraba del ring:

“Justo antes de darme la vuelta, me cayó una navaja en el piso. Dije: ‘Órale, qué fuerte’, porque yo no le he hecho daño a nadie” Gala Montes

El incidente ha generado preocupación por la seguridad en este tipo de eventos masivos, especialmente cuando involucran a celebridades con grandes bases de fans que pueden llegar a comportamientos extremos.

Afortunadamente, el objeto no impactó a Montes ni a nadie más, pero en redes aseguran que el hecho ha puesto en evidencia la falta de control y vigilancia en el recinto.

Gala Montes / Redes sociales

¿Qué polémicas rodearon la pelea entre Gala Montes y Alana Flores?

La pelea entre Gala Montes y Alana Flores fue una de las más esperadas del evento, con más de 10 millones de espectadores siguiéndola por streaming. Pero la tensión venía desde antes. Disputas en torno a los acuerdos de peso y condiciones del contrato alimentaron una narrativa de confrontación en redes sociales.

Montes explicó que nunca aceptó bajar de peso debido a motivos de salud, mientras que Flores la acusó de incumplir condiciones previamente pactadas. Este conflicto se amplificó con críticas públicas por parte de otras figuras del espectáculo, como Adrián Marcelo, y terminó por convertir a Montes en blanco de ataques virtuales.

Después de su derrota por decisión unánime (30-26 a favor de Flores), la actriz fue abucheada por el público y recibió insultos sobre su apariencia física.

“Me gritaron cosas horribles sobre mi cuerpo. Se me hace feo que juzguen a una persona por su físico” Gala Montes

Montes también fue criticada por hacer gestos considerados obscenos hacia el público , lo que la etiquetó como “mala perdedora” en redes sociales.

Gala Montes lanza señal obscena a quienes la abucheaban en la pelea de Supernova Strikers / Redes sociales

¿Qué tomó Gala Montes para intentar bajar de peso?

Durante la misma entrevista con Yordi Rosado, Gala Montes compartió que, desde que comenzó su carrera en la industria del entretenimiento, ha enfrentado constantes presiones relacionadas con su peso. Desde muy joven, se le exigía mantener cierto tipo de cuerpo para encajar en los estándares televisivos.

Aunque hoy se encuentra en una mejor etapa emocional, Gala confesó que en el pasado llegó a consumir sustancias, debido a la ansiedad de cumplir con las exigencias físicas impuestas por los productores.

Me veo grande en la pantalla, entonces siempre fue un conflicto para los productores, mi cuerpo. Por lo cual, para no perder el trabajo realicé muchas dietas que pasaron por encima de lo saludable. Incluso llegué una vez a tomar @nf3...minas para bajar de peso y eso me generó muchos traumas Gala Montes

A partir de estas experiencias negativas, Montes tomó la firme decisión de no modificar su peso para ningún proyecto profesional, postura que causó controversia antes de su combate contra Alana Flores en el evento ‘Supernova’. Recordemos que la influencer expresó su molestia por lo que consideró una ventaja injusta en el peso de Gala.

“Yo sufrí mucho con ese tema en las producciones como actriz, yo desde un principio dije que no me interesa, fue un no negociable. Sucede el careo y comenzó a haber un conflicto porque a Alana le hicieron firmar un contrato y a mí otro”, indicó.

