¿Kunno y Ricardo Peralta al borde de los golpes? El tiktoker lanza mensaje directo sobre el influencer

El tiktoker Kunno no solo está en la controversia por su amistad con Ángela Aguilar, sino que causó revuelo por sus contundentes declaraciones hacia Ricardo Peralta, exparticipante de ‘La casa de los famosos México’. ¿Estarán al borde de los golpes? El creador de contenido externó sus ganas de pelear con él. ¿Hay enemistad?

Cabe señalar que, en el pasado, Kunno ha mostrado su poco afín con Ricardo Peralta en redes sociales. Sin embargo, ninguno de sus seguidores esperaba que el también amigo de Ángela Aguilar lanzara un mensaje al integrante de ‘Pepe y Teo’. ¿Habrá encontronazo?

Kunno / Redes sociales

¿Por qué Kunno y Ricardo Peralta están peleados?

Aunque Kunno y el integrante de ‘Pepe y Teo’ no han revelado que exista una mala relación entre ellos, el año pasado, el amigo de Ángela Aguilar causó revuelo en redes sociales por su reacción en el momento en que Ricardo Peralta fue abucheado en la alfombra amarilla de ‘Wicked’ en México.

Kunno estuvo presente en ese polémico momento. Mientras Ricardo Peralta avanzaba por la alfombra amarilla entre abucheos del público, el tiktoker permanecía en un área reservada para influencers. Al ver pasar a su colega, el ahora participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ no dudó en sacar el teléfono y grabarlo, momento que fue captado por otra cámara, lo que desató una oleada de memes en redes.

En medio de toda esta polémica, en su cuenta de ‘X’, Kunno compartió uno de los memes del abucheo de Ricardo y le agregó un mensaje “de risa” lo que desató una lluvia de reacciones.

“ Ya me caíste bien Kunno”

“Por qué odiábamos a Kunno?”,

“Esto va para los libros de historia”,

“Te pasaste Kunno, pero me encanta”,

Así lo publicó Kunno:

Kunno se burló de Ricardo Peralta por el meme que le hicieron de sus abucheos en Wicked.

Aunque Ricardo Peralta no respondió a la polémica publicación de Kunno, algunos usuarios consideraron que esta acción pudo derivar una posible enemistad entre ambos creadores de contenido. Sin embargo, estas fueron meras especulaciones.

Ahora, Kunno sorprendió al revelar que estaría dispuesto a retar a Ricardo Peralta a una pelea de box. ¡Tal como lo han hecho otros creadores de contenido!

¿Qué dijo Kunno sobre una pelea con Ricardo Peralta en el ring?

En un encuentro con la prensa, Kunno, participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, se sinceró y tomó muy en cuenta el consejo que le dio Poncho de Nigris. Puntualizó que le encantaría subirse al ring con Ricardo Peralta. ¡"Estaría interesante”, dice!

“Poncho de Nigris me dijo que me subiera (al ring) con Ricardo Peralta. Entonces, yo creo que sí estaría interesante... Yo sí me animaría”, dijo en el video que compartió Eden Dorantes en YouTube.

Asimismo, dio a conocer las contundentes razones por las que llevaría a cabo una pelea de boxeo con el también conocido como Pepe. Destacó que su colega está en un buen momento emocional y físico, por lo que podrían presentar un show de este estilo sin ningún problema.

Ricardo Peralta / Redes sociales

“Ahorita, está flaco y todo. Siento que está en un mejor momento, psicológicamente, creo que sí nos podríamos subir al ring sin ningún tipo de problema”. Kunno

Finalmente, dejó claro que no existe una enemistad ni roce con Ricardo Peralta, solo ambos podrían ‘pelear’ “por el deporte”. Reiteró que la idea surgió de Poncho de Nigris.

“Todo por el deporte, sin necesidad de ningún rencor. No le tengo ningún rencor ni nada. Solamente se me ocurrió porque Poncho me dijo y se me hizo lindo. Se me hizo cool”, concluyó.

Así lo dijo Kunno:

¿Cómo reaccionó Ricardo Peralta a la posibilidad de una pelea de box con Kunno?

Al momento, Ricardo Peralta no ha contestado a la posibilidad de una pelea de box con Kunno. Sin embargo, usuarios señalaron que sería una buena apuesta que algún evento como ‘La velada del año’ o bien ’Stream fighters’ los tome en cuenta para ser parte del show.

Estos fueron algunos comentarios:

“Venga Kunno, tú podrías ganar”,

“Ay, sí, qué emocion sería que le den sus cates a Pepe”,

“Duelo de inválidos”,

“Es plan con mañana de Poncho, quiere vengarse con Kunno”,

“Que peleen en el siguiente ’Stream fighters’”

Cabe señalar que Ricardo Peralta y Poncho de Nigris sí protagonizaron una guerra de declaraciones en redes sociales. Por esta razón, usuarios señalaron que, posiblemente, sería “plan con maña” del regiomontano para “vengarse” de Pepe. ¿Será?