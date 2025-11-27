Kunno es hospitalizado de emergencia tras sufrir un accidente automovilístico, ¿cuál es su estado de salud?

¡Se prendieron las alarmas en el mundo del espectáculo! Kunno, el polémico influencer y participante de “Las estrellas bailan en Hoy”, terminó en el hospital tras un accidente automovilístico que ocurrió en plena madrugada. ¿Qué le pasó realmente? Aquí te contamos todo.

¿Cómo fue el accidente automovilístico que llevó a Kunno al hospital de emergencia?

Kunno reveló que el accidente automovilístico sucedió alrededor de la 1:00 de la madrugada, momento en que fue trasladado de inmediato al hospital para descartar lesiones graves. Aunque no dio detalles sobre cómo ocurrió el percance, sí compartió imágenes desde la cama del hospital, donde se le veía bajo los efectos de la anestesia y acompañado por personal médico.

En sus historias de Instagram, el influencer explicó: “A todo el público de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, el día de hoy tuve un accidente automovilístico y tengo inflamado el hombro, el pecho, el cuello, la espalda. Estoy en el hospital, me están poniendo todos los trucos para estar feliz, esperamos todo salga bien”.

Estas palabras desataron una ola de preocupación entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviar mensajes de apoyo y buenos deseos.

¿Qué lesiones y diagnóstico médico recibió Kunno tras el accidente automovilístico?

Los estudios médicos confirmaron que Kunno presentó varias afectaciones físicas, entre ellas:

Inflamación en el hombro

Dolor en el pecho

Lesiones en cuello y espalda

Esguince cervical de segundo grado

Este último diagnóstico es el más delicado, ya que requiere reposo absoluto, uso de collarín y seguimiento especializado. A pesar de ello, Kunno decidió no ausentarse del programa matutino y apareció en el foro horas después del accidente, lo que generó reacciones encontradas en redes sociales.

¿Por qué Kunno decidió presentarse en “Las estrellas bailan en Hoy” después de ser hospitalizado?

La polémica se encendió cuando, contra todo pronóstico, Kunno se presentó en el foro de “Las estrellas bailan en Hoy” con un collarín, demostrando compromiso con la competencia. Sin embargo, durante la coreografía, el influencer se quitó el collarín para continuar bailando, lo que causó sorpresa entre jueces y televidentes.

Mientras algunos aplaudieron su determinación, otros lo calificaron de imprudente por arriesgar su salud. La producción del programa no ha emitido un comunicado oficial sobre su continuidad, pero todo dependerá de su evolución médica en los próximos días.

Así fue el polémico momento:

¿Cuál es el estado de salud de Kunno hoy 27 de noviembre y qué pasará con su participación en Las estrellas bailan en Hoy?

Hasta el momento, Kunno sigue bajo observación médica y continúa con el tratamiento para reducir la inflamación en cuello y espalda. No se han reportado complicaciones adicionales, pero los especialistas recomiendan reposo absoluto para evitar que la lesión cervical empeore.

La noticia se volvió tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron la situación. ¿Será que Kunno podrá seguir en la competencia o tendrá que abandonar el reality para recuperarse? Todo apunta a que las próximas semanas serán decisivas.