Influencer de belleza es reportada como desaparecida; sospechan del exnovio y dos familiares

El mundo de las redes sociales está conmocionado por la repentina desaparición de Stefanie Pieper, una influencer de belleza de 31 años, en Austria, tras haber acudido a una fiesta. Se detuvieron a tres sospechosos, uno de ellos sería el exnovio de la joven. Esto es todo lo que se sabe.

Stefanie Pieper / Redes sociales

¿Cuándo desapareció la influencer Stefanie Pieper?

De acuerdo con los primeros reportes, la influencer Stefanie Pieper desapareció el pasado 23 de noviembre, en la ciudad de Graz, Austria. La última vez que se le vio fue cuando ingresó a su departamento tras una fiesta navideña.

Se dice que, tras notar que se había ausentado varios días del trabajo, la familia decidió reportarla como desaparecida ante la autoridad, el pasado 26 de noviembre. Al registrar su departamento, se dieron cuenta de que su perro estaba solo y su teléfono estaba completamente apagado.

Se señaló que, previo a su desaparición, Piper le mandó un mensaje a un amigo diciéndole que había llegado bien a su casa, pero que sacaría a pasear a su perro. Posteriormente, volvió a comunicarse con él para decirle que sentía que alguien la estaba vigilando desde la escalera de su edificio.

Luego de esto, ya no se volvió a saber de ella, lo que generó mucha preocupación entre su familia, así como entre sus fans.

¿Qué le pasó a la influencer Stefanie Pieper?

Según medios locales, vecinos reportaron una discusión entre la influencer y su exnovio, a quien también llegaron a ver merodeando su edificio previo a la desaparición.

En medio de la investigación, se dio a conocer que el exnovio, cuya identidad no ha sido revelada al público, fue detenido el pasado 24 de noviembre por un caso no relacionado con la desaparición de Stefanie Pieper, en Eslovenia.

Se reportó que, tras su detención, la policía de Austria busca extraditarlo para interrogarlo sobre el caso de la influencer. Por otra parte, este 27 de noviembre se confirmó la detención de dos familiares del exnovio.

Hasta ahora no ha habido avances en la investigación y el análisis forense que se le realizó al carro del hombre no arrojó ningún resultado. La policía de Austria y Eslovenia trabaja en conjunto para dar con la chica.

¿Quién es la influencer Stefanie Pieper?

Stefanie Pieper es una influencer de moda y belleza. Tenía 31 años al momento de su desaparición. Residía en Austria y era relativamente popular en redes sociales. Al día siguiente de desaparecer, tenía programada una sesión de fotos.

Si bien se llegó a especular que había sido encontrada en Eslovenia. Sin embargo, esto es solo un rumor, pues la policía de aquel país no se ha pronunciado.

