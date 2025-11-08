Kunno revela que Aarón Mercury le pasa “notas secretas” en ‘Las estrellas bailan en Hoy’, ¿reconciliación?

Para nadie es un secreto la enemistad que existe entre Kunno y Aarón Mercury. No obstante, tal parece que su participación en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ podría ayudar a que se reconcilien. Al menos, eso es lo que mencionó Kunno en un reciente encuentro con la prensa. Y es que el amigo de Ángela Aguilar contó, entre otras cosas, que el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ le manda “recados secretos”, ¿ya son amigos?

Kunno / Redes sociales

¿Por qué Kunno y Aarón Mercury están peleados?

Si bien nunca fueron amigos como tal, Aarón Mercury y Kunno tenían una relación cordial. Sin embargo, todo cambió cuando Mercury defendió a Naim Darrechi ante las acusaciones de acoso de su ex, Yeri MUA.

Aarón aseguró que la veracruzana era quien molestaba a Naim. Esto enojó a Kunno, quien usó sus redes sociales para lamentar que “dos hombres se unieran para destruir a una mujer”. Si bien no dijo nombres, para muchos fue una clara referencia a la situación.

Posteriormente, Mercury declaró que, en una polémica, su colega “decidió irse con el lado contrario cuando pudo mantenerse al margen, y como que se puso a tirar”. Incluso manifestó que ahora lo considera una persona “falsa”.

“Sí, no es de mi agrado. Se me hace una persona irrelevante, hipócrita, falsa y convenenciera. Igual hoy se lleva bien contigo, pero si el día de mañana le conviene más estar con otra persona y tumbarte a ti, lo va a hacer”, indicó.

Previo a entrar a ‘Las estrellas bailan en Hoy’, Kunno contó que había hablado con Aarón para, al menos, tratarse con respeto durante el tiempo que dure el reality.

“Ambos hemos dicho cosas el uno al otro y x. El problema fue hace mucho tiempo y no quiero estar incómodo en este proyecto. Yo quería simplemente hacer las paces. Él estaba como a la defensiva, pero yo le extendí la mano y le dije: ‘Vamos a llevar la fiesta en paz’. Me regresó el saludo y ya, allí quedó”, indicó.

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo / Redes sociales

¿Qué está pasando entre Kunno y Aarón Mercury en ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

Durante un reciente encuentro con la prensa, Kunno habló sobre su experiencia y relación con Aarón Mercury en ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Comenzó diciendo que “lleva la fiesta en paz” con todos sus compañeros de reality: “Es como la escuela, cuando un compañero no te cae bien, no le haces caso”, indicó.

Pese a todo, dijo desearles todo lo mejor a Aarón y su pareja de baile, Briggitte Bozzo, asegurando que el gran apoyo que tienen del público los ayudará a llegar muy lejos. Incluso defendió al influencer de quienes lo han criticado por “no bailar bien”.

“Van a llegar muy lejos. Están ensayando mucho. Él también lo está haciendo muy bien. A mí no se me hizo cool que le dijeran que era un tronco y una rama. La verdad es que lo hace muy bien. No es un robot. Yo nunca había conocido un robot que se moviera tan bien”, puntualizó.

Sobre si existe la posibilidad de una reconciliación, dijo que era muy pronto para saberlo. No obstante, dejó ver que Mercury sí tiene deseos de limar asperezas con él.

“Es muy pronto para esa respuesta, pero ya se me han aparecido pulseras y recaditos con su nombre en mi bolsa y no sé qué tanto. Ya les contaré más adelante” Kunno

Hasta el momento, Aarón Mercury no ha emitido ningún comentario sobre Kunno o si realmente quiere arreglar las cosas con él.

¿Quién es la pareja de Kunno en ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

La pareja de Kunno en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ es Rosa Caiafa, una creadora de contenido que ha ganado notoriedad en los últimos años. Es de origen colombiano y actualmente tiene 36 años.

Ganó más fama después de formar parte de ‘La casa de los famosos All-stars’, uniéndose al grupo de “la nueva generación”. Quedó en cuarto lugar.

Han recibido críticas mixtas en el reality. En tanto que el público considera que tienen una gran química en la pista de baile y cree que podrían ser de los finalistas.

