Kunno destapa doble vida de una famosa pareja y en redes apuntan ¿Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Kunno vuelve a desatar controversia luego de que en un podcast de Poncho de Nigris lanzara una fuerte indirecta sobre una pareja muy famosa. Sin mencionar nombres, el creador de contenido habló de un matrimonio en el que, según él, el esposo tendría una vida privada distinta a la que proyecta públicamente, lo que de inmediato desató rumores entre los internautas.

Usuarios en redes sociales no tardaron en asociar sus palabras con Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes recientemente se casaron y han protagonizado varios titulares en los últimos meses.

Christian Nodal y Kunno fueron víctimas de la creación de un video con IA. / Instagram.

¿Qué fue lo que dijo Kunno sobre una famosa pareja que muchos relacionan con Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Durante su participación en el podcast “Jalando fierro” de Poncho de Nigris, Kunno hizo fuertes declaraciones en las que señala a un famoso que le gustan los hombres, su esposa lo sabe y permite su doble vida.

“Yo conozco un matrimonio muy famoso, que el vato le gusta que se la dejen ir y la vieja sabe y se lo deja hacer”, dijo Kunno sin mencionar nombres.

El comentario rápidamente se viralizó en TikTok y X (antes Twitter), donde los usuarios comenzaron a especular que presuntamente se referiría al matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Aunque Kunno nunca confirmó que hablaba de ellos, muchos señalaron que su cercanía con la pareja hacía evidente la referencia.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar:

“Yo creo que AA tiene miedo que le baje al marido por eso ya no lo invita a su casa”,“Está dolido Kunno porque no lo invitaron a la fiesta de Ángela y está sacando los trapitos al sol”,fueron algunas de las reacciones de internautas.

Kunno destapa secreto de famosa pareja y en redes creen que habla de Ángela Aguilar y Christian Nodal. / Redes social

¿Por qué internautas creen que Kunno balconeó a Christian Nodal y a Ángela Aguilar?

Kunno es amigo cercano de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Además, su amistad con el cantante es pública, pues ambos han aparecido juntos en videos y transmisiones en vivo donde se muestran muy cercanos y relajados.

En una de esas transmisiones, los internautas notaron una gran complicidad entre Kunno y Nodal, lo que generó memes, bromas y hasta videos creados con inteligencia artificial donde se les veía besándose.

Ante los rumores, ambos tomaron la situación con humor. Nodal bromeó durante una entrevista, mostrando que tampoco se tomaba los rumores en serio.

“Él es mi amante. Te quiero mucho, Kunno. Me la paso muy a gusto con él, es gran amigo de Ángela y siempre hay confianza”, dijo entre risas.

Cabe señalar que el estrecho vínculo de Kunno con ambos artistas —a quienes se le ha visto acompañado en videos, conciertos y transmisiones en vivo— fue suficiente para que muchos internautas aseguraran que se presuntamente refería a ellos, especialmente, en medio de los rumores que apuntan a un distanciamiento con Ángela Aguilar, luego de que no asistiera a su reciente cumpleaños. ¿Será?

¿Quién es Kunno, influencer y famoso amigo de Ángela Aguilar?

Kunno es un creador de contenido e influencer mexicano que alcanzó fama mundial gracias a TikTok con su icónico “camino de Kunno”, que se volvió tendencia.

Además de su faceta digital, ha incursionado en la música, la moda y ha participado en programas de televisión y alfombras rojas internacionales.

Con más de 10 millones de seguidores, Kunno es conocido por su estilo extrovertido, su autenticidad y su cercanía con varios famosos del medio, entre ellos Ángela Aguilar, Christian Nodal y Danna Paola.

El famoso influencer participa en “Las estrellas bailan en Hoy” y recientemente sorprendió en redes al presentar a su novia.

