Poncho de Nigris rompe en llanto y suplica a su hija que lo contacte tras polémica de sus XV años

Poncho de Nigris volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de revelar, visiblemente conmovido, que su hija mayor no le habla desde la polémica que surgió por la organización de su fiesta de XV años. El empresario y creador de contenido explicó, entre lágrimas, que no ha logrado establecer contacto con la joven.

Durante una reciente aparición en un pódcast, el regiomontano abrió su corazón y habló sobre la ruptura en la comunicación con su hija, destacando que la controversia por la fiesta se desató por decisiones de adultos y no por la voluntad de la adolescente.

Ricardo Peralta responde a Poncho de Nigris tras burlas sobre Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025. / Foto: FB/Poncho de Nigris

¿Qué originó el distanciamiento entre Poncho de Nigris y su hija mayor?

La tensión entre Poncho de Nigris y su hija surgió a raíz de la planeación de la fiesta de XV años, una celebración tradicional en México que muchas familias preparan durante meses. De acuerdo con Poncho, el conflicto inició cuando la madre de la joven le pidió apoyo económico para organizar una fiesta lujosa. Sin embargo, él declaró públicamente que no estaba de acuerdo con realizar un evento de tal magnitud, mencionando que prefería ofrecerle un viaje o incluso un coche como regalo alternativo.

El desacuerdo escaló cuando Poncho afirmó que la madre de su hija estaba buscando obtener visibilidad con la celebración y señaló que no participaría en los preparativos. Esta postura dio pie a una discusión que terminó haciéndose pública y generó un ambiente de tensión entre ambas familias.

La situación afectó directamente a la adolescente, quien finalmente decidió no invitar a su padre a la fiesta. A partir de entonces, según el propio Poncho, la joven optó por cortar toda comunicación, llegando a bloquearlo de redes sociales y de cualquier vía de contacto. El influencer relató que desde ese día no sabe nada sobre su paradero ni tiene forma de ubicarla.

Poncho de Nigris / Instagram: @ ponchodenigris

¿Qué mensaje le envió Poncho de Nigris a su hija?

Durante el pódcast, Poncho de Nigris se mostró notablemente afectado al recordar la polémica y admitir que la situación se salió de control.

“Voy a aprovechar este momento para ofrecerle una disculpa a mi hija, por todo el escándalo que se hizo por los XV años. Que no era la intención, pero que se salió de control. Eran intereses de otras personas, de adultos y si hubiéramos platicado bien se hubiera hecho de otra manera” Poncho de Nigris

El exintegrante de La casa de los famosos México también reveló que no ha podido buscarla personalmente porque ella no responde los mensajes y desconoce su dirección actual. Por ello, utilizó el espacio para enviarle un mensaje directo:

“Le pido una disculpa si no tuve la capacidad de explicarlo de otra manera. Quiero que me busque porque yo no la puedo buscar, porque no me contesta, no sé dónde encontrarla, no sé dónde vive”. Poncho de Nigris

Además, Poncho señaló que una de las razones por las que la tensión escaló fue la presión que, según él, ejerció su propia madre, Leticia Guajardo, para que la fiesta se realizara y se hiciera pública.

Poncho de Nigris y su mamá / Redes sociales

¿Qué ha dicho la hija de Poncho de Nigris sobre la situación con su padre?

Por su parte, la hija de Poncho de Nigris ha compartido en redes sociales su postura respecto a la ruptura familiar. En diversas publicaciones, sin mencionar directamente a Poncho, expresó que no extraña a su padre y que se encuentra bien con su vida actual. También mencionó que él debería disculparse por las decisiones que provocaron el conflicto y señaló que no se sintió bienvenida en la casa paterna.

Entre sus mensajes, la joven aseguró que su padre no la felicitó en su cumpleaños, hecho que contribuyó a aumentar su molestia. Estas declaraciones confirmaron públicamente el distanciamiento que Poncho ahora lamenta.

Hasta el momento, no se sabe si su hija tiene intención de retomar la comunicación con su padre, especialmente en una época del año en la que muchas familias suelen buscar conciliación. Poncho afirmó que está dispuesto a hablar y aclarar cualquier malentendido, pero depende completamente de que su hija dé el primer paso.

