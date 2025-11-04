¿Aarón Mercury sufrió agresión en Las estrellas bailan en Hoy? Muestra fuertes lesiones en redes

El creador de contenido, cantante y participante de Las estrellas bailan en Hoy, Aarón Mercury, sorprendió a sus seguidores al mostrar en redes sociales diversos moretones y golpes en su cuerpo. La situación generó conversación en plataformas digitales, donde usuarios se cuestionaron qué ocurrió durante los entrenamientos y presentaciones del proyecto.

Aarón Mercury / Redes sociales

¿Qué le pasó a Aarón Mercury en Las estrellas bailan en Hoy?

A través de historias en Instagram, el influencer, Aarón Mercury agradeció las felicitaciones recibidas por su cumpleaños del 2 de noviembre y aprovechó para compartir parte de su día dentro del programa. Aunque él y Briggitte Bozzo se han posicionado como uno de los dúos favoritos de esta temporada por su energía sobre la pista, Mercury también dejó ver las consecuencias físicas que enfrentan en cada ensayo.

Según lo mostrado por el propio participante en sus redes sociales, los moretones se deben a esfuerzos físicos relacionados con la coreografía presentada este lunes en el foro de Hoy. Durante su número, tanto él como Brigitte evidenciaron algunos nervios, lo que provocó errores marcados, especialmente en una cargada.

La maestra Ema, jurado del concurso, mencionó que no observó la sensualidad necesaria para la bachata presentada. A pesar de ello, Mercury tomó las críticas de manera relajada y se dirigió a sus seguidores para explicar que tropiezos como estos son parte del proceso dentro de la competencia.

En una de sus grabaciones, el creador de contenido expresó:

“Lo que a uno le sucede, estoy lastimaduqui, me gustó cómo salió, nos tropezamos un poquito al final, pero no pasa nada”. Aarón Mercury

Las marcas visibles en su brazo fueron destacadas por el propio concursante, quien enfatizó que forman parte de los entrenamientos intensos que realizan día con día.

Aarón Mercury muestra sus moretones / Captura de pantalla

¿Aarón Mercury puso en riesgo su salud con los ensayos de Las estrellas bailan en Hoy?

Hasta el momento, Aarón Mercury no ha reportado lesiones graves ni ha anunciado pausas dentro de Las estrellas bailan en Hoy. Los moretones compartidos corresponden, según su versión, al esfuerzo físico que exige la competencia al enfrentar cargadas, giros y movimientos de contacto constante.

Desde que inició esta edición del reality, tanto Aarón Mercury como Briggitte Bozzo han sido mencionados como una de las parejas con mayor presencia escénica, debido a su carisma en la pista y química durante las rutinas. Detrás del escenario, continúan con jornadas de ensayo que pueden extenderse varias horas al día, situación que incrementa la probabilidad de contusiones.

En redes sociales, el público reaccionó mostrando apoyo, recordando que este tipo de formatos suele implicar desgaste corporal y que los participantes enfrentan exigencias similares a las de bailarines profesionales.

Briggitte Bozzo y Aarón Mercury en Las estrellas bailan en Hoy, su coreógrafa se pelea con la maestra Ema Pulido. / Captura de pantalla

¿En qué otros proyectos participa Aarón Mercury?

Además de su participación en Las estrellas bailan en Hoy, Aarón Mercury continúa involucrado en otros proyectos dentro de la industria del entretenimiento. Entre ellos, destaca su incursión en la actuación con la serie Más vale sola, donde compartirá créditos con la actriz María Elena Saldaña, reconocida por su personaje de “la Güereja”.

Maria Elena Saldaña compartió una fotografía acompañada del influencer, y señaló sentirse contenta de trabajar a su lado, destacando su talento y carisma. Ambos mostraron entusiasmo ante la oportunidad de colaborar en este nuevo proyecto televisivo.

Esta nueva faceta representa un paso adicional en la carrera de Aarón Mercury, quien ha diversificado su presencia entre plataformas digitales, competencia de baile y ahora actuación, manteniéndose activo dentro de la oferta de entretenimiento nacional.

