Guana explota contra Pepe Suárez y desmiente haber atacado a Aldo, Abelito y Aaron: “Yo nunca hablé de ellos”

José Luis Rodríguez, mejor conocido como “el Guana”, exhabitante de La casa de los famosos México, volvió al centro de la polémica tras su reciente entrevista en el programa La Taquilla de René Franco, donde coincidió con Pepe Suárez. Lo que parecía una charla amistosa entre colegas terminó convirtiéndose en una batalla de versiones. Mientras Suárez asegura que el actor fue descortés y altanero, Guana sostiene que todo fue un malentendido orquestado para hacerlo quedar como “el villano”.

¿Qué ocurrió entre Guana y Pepe Suárez durante la entrevista con René Franco?

El conflicto comenzó cuando Guana fue invitado al programa La taquilla en YouTube, conducido por René Franco y Pepe Suárez. Durante la charla, el actor reflexionó sobre su paso del teatro a la televisión y lanzó un comentario que generó tensión:

“Los que están protagonizando es la gente famosa, gente famosa que a lo mejor ni te está dando el ancho. Ni canta, ni baila, ni actúa bien, pero que jala gente”. Guana

Estas palabras hicieron que Pepe Suárez lo confrontara en vivo, recordándole el incidente con Alexis Ayala, quien en su momento cuestionó por qué Guana cantaba si “no era cantante, sino ensamble de teatro”. Suárez le dijo que estaba cayendo en el mismo error que criticaba, insinuando que estaba discriminando a los actores de televisión.

Guana, visiblemente incómodo, se defendió asegurando: “Yo estoy demeritando el lugar que debería de ganarse la gente que sí lo merece”.

Sin embargo, según Pepe Suárez, la actitud del exhabitante del reality no fue tan cordial fuera del aire.

¿Por qué Pepe Suárez acusó públicamente a Guana de ser descortés fuera de cámaras?

Días después, Pepe Suárez publicó un video en sus redes sociales donde aseguró que Guana lo ignoró por completo al finalizar la grabación.

“Se despidió de la asistente de René Franco, se despidió de mi amigo y se salió con René. De mí no se despidió” Pepe Suárez

El también actor de Carita de ángel y Agujetas de color de rosa agregó que, durante los minutos previos a la entrevista, Guana estuvo completamente desconectado: “Me aventé 10 minutos sentado junto a él y no levantó la vista del móvil, no hubo conversación, hasta que inició la entrevista. Se fue y no se despidió de mí”.

Para muchos internautas, estas declaraciones parecían confirmar que entre ambos existía tensión previa. Sin embargo, Guana no tardó en reaccionar con su versión de los hechos.

¿Qué respondió Guana tras las fuertes acusaciones de Pepe Suárez en su contra?

Una semana después, Guana, integrante del team Día, decidió romper el silencio. En un video compartido en redes, negó categóricamente las versiones de Suárez y explicó que él sí se despidió de todos los presentes en el programa.

“Le di la mano a René, a la productora y a él” Guana

Además, acusó a Pepe Suárez de tergiversar sus palabras y de haberle “puesto el pie” para hacerlo quedar mal ante la opinión pública.

Guana “Hay mucha gente que te va a poner el pie y saca las cosas de contexto. Pepe Suárez de repente... me dijeron, yo no lo leí, pero me dijeron que yo había dicho que Aldo, Abelito y Aarón no tenían talento. Yo nunca hablé de ellos”

El comediante insistió en que su comentario no iba dirigido a nadie en específico, sino a una reflexión general sobre el medio artístico:

“Yo hablé de mis épocas cuando me tocó ver gente en teatro, gente famosa que no tenía el talento para cantar y bailar en un musical”. Guana

Hasta el momento, el actor Pepe Suárez no ha respondido públicamente a las acusaciones de Guana, pese a que el escándalo sigue creciendo.