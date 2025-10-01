El Guana y la productora de La casa de los famosos México: ¿Hubo romance? Él explica lo que pasó

La polémica nunca falta en La casa de los famosos México 2025. Cada edición del reality genera comentarios y teorías de los fans, y en la más reciente, el actor José Luis Rodríguez, mejor conocido como el Guana, se vio envuelto en rumores que vinculaban su participación con un supuesto romance con Rosa María Noguerón, productora del programa. La información difundida, señalaba que la ejecutiva presuntamente habría favorecido a Rodríguez para que, aparentemente, permaneciera más tiempo en la competencia.

Sin embargo, durante una entrevista con TVNotas, el Guana salió al paso de las especulaciones y aclaró cuál es su relación con Noguerón. ¿Hubo más que una relación de trabajo? El famoso responde a todos los rumores.

Guana confiesa por qué nomino a Dalilah Polanco en la más reciente gala de nominación de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Qué dijo Guana sobre su presunto romance con Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México?

En medio de los rumores de que José Luis Rodríguez, ‘el Guana’, presuntamente, fue ‘amante’ de Rosa María Noguerón, productora del ‘La casa de los famosos México’, él explicó que no hay más que una relación laboral con ella. Incluso, resaltó que estas especulaciones surgieron a raíz de la interpretación de ciertas interacciones por parte de los fans, quienes señalaron que algunos gestos y bromas podían evidenciar un presunto favoritismo dentro del programa.

El actor relató de manera detallada cómo se enteró de los comentarios que circulaban en redes sociales. ¡La productora hasta bromeó con la novia de Guana!

“Cuando terminó la grabación, Citlali estaba con Rosa María y con mi mánager. En un momento, Rosa María se dirigió a Citlali y dijo: '¿Entonces qué, cómo nos lo vamos a turnar? Semana con semana?’” José Luis ‘el Guana’

Rodríguez agregó que la situación fue aclarada inmediatamente y que tanto él como Noguerón se rieron de los comentarios.

“Nos reímos muchísimo los cuatro, Citlaly, Rosa María, mi manager y yo, porque era así de, '¿neta están inventando eso?’” José Luis ‘el Guana’

Con esto, el Guana dejó claro que cualquier insinuación de romance con la productora carece de fundamento, subrayando que su vínculo con Noguerón se limita al respeto profesional y la amistad surgida de años de trabajo conjunto en distintos proyectos de televisión.

Luis Rodríguez ‘el Guana’ / Redes sociales

¿El Guana era el protegido por la producción de La casa de los famosos México para ganar pruebas?

Durante la tercera temporada de La casa de los famosos México, algunos usuarios aseguraron que Noguerón habría favorecido a Rodríguez para evitar su eliminación. Sin embargo, el Guana aclaró que estas versiones eran infundadas:

“Son cosas que se inventaban ahí adentro, en la casa, que no tenían sentido... Rosa María siempre fue pulcra, honorable, inchable y lo más importante muy profesional” José Luis ‘el Guana’

Por su parte Rosa María Noguerón, productora ejecutiva de La casa de los famosos México, respondió con humor y claridad a los rumores que la vinculan sentimentalmente con el Guana. En un anterior encuentro con la prensa, Noguerón desmintió rotundamente cualquier relación amorosa, señalando que este tipo de especulaciones son recurrentes cada temporada del reality.

“No sé a cuál novio me han puesto, pero la realidad es que se volvió buen chiste decir que tengo novio, cada temporada lo dicen.” Rosa María Noguerón

Además, enfatizó que tales comentarios no afectan la dinámica del programa y pidió a los seguidores que se concentraran en el desarrollo del show y en las relaciones auténticas que se forman dentro de la casa

Rosa María Noguerón nos aclará que famosos no estarán dentro de esta nueva temporada. / Archivo

¿Cuándo es la gran final de La casa de los famosos México y cómo votar por tu favorito?

La gran final de La casa de los famosos México 2025 se llevará a cabo el domingo 5 de octubre de 2025, a partir de las 8:30 pm, hora del Centro de México. Este evento marcará el cierre de las 10 semanas de competencia del reality show, donde los seis finalistas lucharán por el título de campeón. La transmisión será en vivo por Las estrellas, Canal 5 y la plataforma ViX.

Para apoyar a tu finalista preferido, puedes votar a través de la plataforma oficial de La casa de los famosos México. Las votaciones son positivas, es decir, puedes elegir a tu favorito para que permanezca en la casa. Si tienes una cuenta de ViX Premium, podrás emitir hasta 10 votos; Si no tienes cuentas con una suscripción, podrás votar una sola vez. Las votaciones se abren durante las Pre-Galas y post-galas, se mantienen activas hasta el cierre anunciado en vivo. Para votar, ingresa al sitio oficial: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota

Los seis finalistas que competirán por el título son:



Mar Contreras

Abelito

Dalilah Polanco

Alexis Ayala

Shiky

Aldo de Nigris

