Fans de Aarón Mercury recaudan dinero para dárselo como premio “de consolación": ¿El influencer se lo quedará?

La inesperada eliminación de Aarón Mercury de La casa de los famosos México 2025, ocurrida el pasado domingo 28 de septiembre, causó gran controversia entre los espectadores y su círculo cercano. El influencer, considerado por muchos como uno de los favoritos para llegar a la final, fue eliminado durante una gala que marcó el inicio de la recta final del programa. Ante su eliminación, el fandom de Aarón se unió para retribuir un poco...o mucho de lo que perdió. ¿Qué hizo el grupo de fans de Aarón Mercury?

¿Por qué el fandom de Aarón Mercury acusó a La casa de los famosos México de fraude?

El descontento del público no tardó en hacerse viral en redes sociales. Tras la eliminación de Aarón Mercury de La casa de los famosos México el pasado domingo, una avalancha de críticas comenzó a circular rápidamente en diversas plataformas digitales.

Muchos usuarios destacaron que ningún otro participante había recibido un respaldo tan masivo en internet. Señalaron, además, que el influencer cuenta con casi 20 millones de seguidores, una cifra que duplica al número de seguidores de la cuenta oficial del reality solo en TikTok.

Miles de internautas aseguran que la eliminación no fue justa, ni transparente, y lo reflejan en los múltiples comentarios que aún pueden leerse en TikTok desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes como los siguientes:



“FRAUDEEEEE! En todas las encuestas era de los tres primeros lugares”,

“Que queda bien claro que la producción sacó a Aarón”,

“Que queda claro que Aarón salió por decisión de la producción y no del público!!! ¡¡¡FRAUDE!!!” y,

“Si van a sacar a quien se les de la gana, no tiene sentido ver La casa de los famosos #fraude”.

Aarón Mercury eliminado de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Por qué los fans de Aarón Mercury reunieron dinero para el influencer eliminado de LCDLFM?

A través de redes sociales, miles de seguidores de Aarón Mercury se organizaron para lanzar una campaña en la plataforma GoFundMe, con la intención de reunir los 4 millones de pesos que el influencer habría ganado si hubiera resultado vencedor del reality show.

Hasta esta mañana, la colecta presuntamente habría alcanzado más de la mitad de la meta, sumando, aparentemente, más de dos millones y medio de pesos mexicanos. Sin embargo, en las últimas horas, la página donde se estaban recibiendo las donaciones fue retirada sin previo aviso.

Además, durante la tarde de ayer, aparecieron nuevas plataformas solicitando donaciones supuestamente destinadas a apoyar a Aarón Mercury. No obstante, usuarios en internet comenzaron a advertir a la comunidad de fans que estas iniciativas podrían tratarse de estafas externas. A pesar de las advertencias, algunas de estas páginas han conseguido reunir más de 10 mil pesos mexicanos.

Fans de Aarón Mercury crean GoFundMe / Redes sociales y canva

¿Aarón Mercury aceptará lo recaudado en las campañas de GoFundMe?

En exclusiva con TVNotas, Aarón Mercury rompió el silencio en torno a la recaudación creada por su fandom tras su eliminación de La casa de los famosos México. Dicha dinámica se realizó para poder darle al influencer, los cuatro millones de pesos del premio que ofrecía el programa.

Ante esto, Aarón Mercury aclara que él no quiere que le den el dinero o que lo sigan reuniendo :

“Yo lo que digo es NO, no me den dinero. (...) Con lo que me pueden ayudar es con un comentario lindo, con un mensaje lindo, no me tienen que dar dinero”. Aarón Mercury, en entrevista para TVNotas

Por otra parte, se comentó sobre la recaudación y la posible estafa que una persona habría establecido en torno al portal GoFundMe, pues se señala que la campaña habría sido cerrada por la persona que la creó, misma que presuntamente se quedó con el dinero. Aarón desconocía tales detalles:

“No estoy muy al tanto de eso, honestamente, apenas acabo de recibir mi celular y no he tenido mucho tiempo de checarlo. Yo le pido a la gente que no es necesario el dinero”. Aarón Mercury en entrevista para TVNotas

Aarón Mercury hizo hincapié en repetidas ocasiones sobre el dinero, el cual no desea recibir y que pide a sus fans no darlo.

Aarón Mercury / Redes sociales

¿Cuándo es la final de La casa de los famosos México 2025 y dónde verla?

El final de La casa de los famosos México 2025 se acerca, esta temporada ha estado marcada por alianzas, conflictos y polémicas tanto dentro como fuera del reality, lo que ha elevado las expectativas rumbo a la gran definición. Pero, ¿cuándo se llevará a cabo?

La gran gala final está programada para este domingo 5 de octubre a las 20:30 horas, y podrá verse en vivo a través de ViX y el canal Las estrellas.

Los finalistas de la tercera temporada, son los siguientes:



Abelito

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

Dalílah Polanco

Mar Contreras

Shiky

