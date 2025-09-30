Victoria Ruffo explota tras la eliminación de Aarón Mercury en La casa de los famosos México: “Trampas”

La eliminación de Aarón Mercury de La casa de los famosos México 2025 el pasado domingo 28 de septiembre generó controversia entre los televidentes y su entorno más cercano. El tiktoker se perfilaba como finalista e incluso como posible primer lugar entre Abelito y Aldo de Nigris.

La inesperada salida desató reacciones encontradas en redes sociales, donde incluso surgieron acusaciones de fraude por parte de quienes pusieron en duda la legitimidad de los resultados. A la indignación se sumó la actriz Victoria Ruffo, ¡soltó tremendo mensaje!

Galilea Montijo y Aarón Mercury, eliminación

¿Por qué acusan de fraude a La casa de los famosos México, por eliminación de Aarón Mercury?

La eliminación de Aarón Mercury de La casa de los famosos México este 28 de septiembre generó gran descontento y, sobre todo, sorpresa entre los fans del programa. Esto se debió a que, en diversas encuestas en redes sociales —incluida la de “Vaya Vaya” de Facebook, cuyos resultados compartimos este domingo— Aarón aparecía como el más votado entre los fans, con un 24% del apoyo del público, mientras que Alexis contaba con un 19% y Shiky con un 15%, al menos hasta la tarde del domingo.

Sin embargo, es importante señalar que estas encuestas representan solo una muestra del público. En la cuenta de Facebook, ‘Vaya vaya’, apenas se registraron más de 145 mil votos, mientras que en el programa votan millones de personas. Algunos seguidores sostienen que no hubo ningún tipo de fraude, creen que al dividir sus votos para salvar a tres de los habitantes del cuarto Noche, los fans habrían descuidado a Aarón.

Aáron Mercury habría roto el aislamiento tras su eliminación de La casa de los famosos México

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre la eliminación de Aarón Mercury?

Victoria Ruffo estalló contra “La casa de los famosos México”,La actriz no dudó manifestar su inconformidad a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde calificó la eliminación de Aarón Mercury como un “robo total”.

La llamada “Reina de las telenovelas” tiene una cercana relación con el influencer y dejó en claro su molestia con la producción del reality show, asegurando que se trató de un movimiento injusto en contra de los integrantes del Cuarto Noche.

Victoria Ruffo reacciona a salida de Aarón Mercury.

“¡Se acabó para mí este programita de juego! ¡Robo total!”, escribió Ruffo en la red social, dando a entender que dejará de seguir la competencia.

Minutos después, la actriz volvió a expresarse con otro mensaje en el que cuestionó la credibilidad del programa:

“¡Qué tristeza! ¿A qué sabrá ganar con trampas? ¡Pobre NOCHE!”.

"¡Qué tristeza! ¿A qué sabrá ganar con trampas? ¡Pobre NOCHE!".

¿Victoria Ruffo es team Noche por culpa de Dalílah Polanco?

Al igual que Dalilah Polanco, Victoria Ruffo mantuvo en el pasado una relación con Eugenio Derbez, fruto de la cual nació su hijo José Eduardo Derbez. Ahora, en medio de la controversia que involucra al actor y a dos de sus exparejas, muchos internautas se percataron que Ruffo demuestra su apoyo al cuarto Noche en “La casa de los famosos México”

Fue el jueves pasado que Victoria Ruffo compartió un mensaje en su cuenta oficial de X, en el que muchos usuarios aplaudieron la acción y lo tomaron como un “guiño” a la reciente polémica entre Derbez, Bustani y Polanco. Sin embargo, la actriz no confirmó que su texto sea en alusión a dicha polémica. Más bien, algunos usuarios señalaron que solo habría dejado claro que es team Noche.

La publicación de Victoria Ruffo decía lo siguiente: “Siempre me ha gustado más LA NOCHE.”.

¿Qué pasó entre Dalilah Polanco, Sarah Bustani y Eugenio Derbez?

La controversia revivió cuando Shanik Berman afirmó que Dalilah Polanco fue la causa de la ruptura entre Sarah Bustani y Eugenio Derbez.

Aunque horas después Berman se retractó públicamente y ofreció disculpas, la declaración ya había provocado muchos comentarios en redes sociales.

Después Sarah Bustani desmintió esta versión pues afirmó que ni siquiera vivió con él como contó la periodista.

