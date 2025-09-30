Famosa vidente da a conocer el supuesto ganador de La casa de los famosos México 2025 ¿De quién se trata?

En la última semana de La casa de los famosos México, las miradas no solo están puestas en los votos del público, sino también en las predicciones de la famosa vidente conocida como la Güera de las estrellas. La psíquica mexicana realizó una transmisión en vivo a través de las cuentas oficiales de El Heraldo de México en TikTok y YouTube, donde compartió en exclusiva los posibles resultados del reality show que llega a su desenlace este domingo 5 de octubre.

eliminación de Aarón Mercury de La casa del los famosos

¿Qué dijo la Güera de las estrellas sobre Aarón Mercury?

La vidente recordó que en semanas anteriores advirtió que a Aarón Mercury “le cerraban los caminos”, algo que se reflejó en su reciente salida del reality. Durante la transmisión, aseguró que las cartas le marcan una traición y que una mujer Sagitario estaría relacionada con su derrota. No obstante, aclaró que el influencer no se va con las manos vacías, pues “el mundo es de él” y lo catalogó como el gran ganador moral para sus seguidores.

La Güera adelantó que el futuro de Aarón fuera del encierro estará lleno de oportunidades, proyectos y justicia, destacando que su fandom no lo dejará solo y que la rueda de la fortuna girará pronto a su favor. De esta manera, aunque ya no compite por el premio mayor, su nombre seguirá dando de qué hablar en el medio del entretenimiento.

Aarón Mercury / Redes sociales

¿Quiénes tienen más posibilidades de ganar la tercera temporada de La casa de los famosos México?

En sus predicciones, la vidente puso especial atención en los finalistas que aún siguen dentro de La casa de los famosos México. Para Dalilah Polanco, aseguró que enfrenta una lucha complicada, ya que aunque intenta manifestar un triunfo, “el universo no la dejará coronarse”. Además, mencionó que estaría comunicándose con personas del exterior, lo que marcaría un obstáculo en su camino.

En cuanto a Shiky, la vidente lo describió como alguien “colgado” pero no en sentido negativo, señalando que no saldrá tan afectado tras el programa. Para Aldo de Nigris, dijo que todo apunta a que podría ganar, aunque su triunfo sería compartido con una mujer, lo que le restaría protagonismo. Finalmente, Abelito aparece como uno de los candidatos más fuertes, aunque deberá enfrentar tensiones con Aldo y Dalilah antes de alcanzar la corona. ¿Será él el ganador?

Dalilah Polanco / Redes sociales

¿Qué otras predicciones reveló la Güera de las estrellas de los habitantes de La casa de los famosos México?

Además de hablar sobre los favoritos, la Güera también sacó cartas para otros habitantes. Sobre Alexis Ayala, dijo que ya ganó fuera de La casa de los famosos México, pues lo esperan nuevos proyectos y oportunidades laborales. Incluso mencionó que ayudó a Aarón Mercury ya su equipo cercano. En el caso de Mar Contreras, predijo momentos de enojo y tristeza en la recta final, además de un enfrentamiento directo con Shiky.

La transmisión no solo se centró en La casa de los famosos México. La vidente también compartió un decreto especial para quienes buscan empleo, explicó la simbología del Arcángel Miguel y dio mensajes generales a los signos zodiacales.

