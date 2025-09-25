¿No era Facundo? Redes dicen que Alexis Ayala repetiría el mismo patrón de Adrián Marcelo en el reality

La tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 está en su recta final y uno de los nombres que más ha dado de qué hablar es el de Alexis Ayala, integrante del team Noche, quien con 60 años ha mostrado que la experiencia también pesa dentro del reality. El actor no solo se ha ganado el respeto de algunos compañeros por su liderazgo y estrategia, sino que también ha sido blanco de comparaciones con Adrián Marcelo, uno de los personajes más polémicos de la temporada pasada. Y aunque el propio Ayala asegura que no es un villano, las señales de que sigue un patrón parecido al del conductor regiomontano son cada vez más evidentes.

¿En qué dicen que se parecen Alexis Ayala y Adrián Marcelo en La casa de los famosos México 2025?

Aunque aún faltan dos semanas para que termine La casa de los famosos México 2025, Alexis Ayala ya se convirtió en uno de los protagonistas indiscutibles del reality. Su perfil como líder, estratega y figura de autoridad ha generado comparaciones con Adrián Marcelo, el polémico comediante que marcó la segunda temporada con su estilo provocador y calculador.

Desde su ingreso, Ayala ha mostrado una capacidad de análisis que, aparentemente, lo ha mantenido a salvo de las nominaciones más peligrosas. Su habilidad para leer el juego, formar alianzas y mantenerse relevante lo ha posicionado como una pieza clave del team Noche. Pero lo que más llama la atención es cómo su comportamiento dentro de la casa recuerda en redes al de Adrián Marcelo, quien, aunque salió en la semana tres, dejó huella por su liderazgo y por encender las polémicas más intensas.

Usuarios consideran que ambos han jugado con la mente de sus compañeros. Incluso, habrían provocado momentos incómodos y sabrían mantenerse en el centro de la conversación. ¿Coincidencia o estrategia compartida?

Adrián Marcelo fue el centro de las polémicas en la segunda temporada del reality más visto de México.

¿Qué señales confirman según las redes sociales que Alexis Ayala sigue el mismo patrón que Adrián Marcelo en La casa de los famosos México 2025?

Las similitudes entre Alexis Ayala y Adrián Marcelo no son pocas. Según las redes sociales hay tres señales que confirman que el actor de 60 años, presuntamente, estaría siguiendo el mismo camino que el comediante regiomontano:

1. Rol de mentor y figura de autoridad:

Según en redes, desde el día uno, Alexis Ayala, supuestamente, se habría puesto el traje de sabio de la casa: escucha, aconseja y hasta da paz, tal como lo ha mencionado. Pero usuarios no tardaron en decir que ese papel de mentor ya se había visto… ¡con Adrián Marcelo! Y es que, dicen que los dos se hicieron los que no se meten en pleitos, pero siempre estarían bien enterados de todo. Se ganan la confianza de todos sin ensuciarse las manos. ¿Coincidencia? ¿Estrategia? El público ya está haciendo cuentas.

2. Alianzas basadas en lealtad y estrategia:

Se dice en la red que Ayala, presuntamente, ha preferido rodearse de personas que comparten su visión del juego: menos visceral, más cerebral. Su pleito con Ninel Conde fue el punto de quiebre que lo llevó a afianzar su lugar en el team Noche. Adrián, por su parte, usó la conversación constante como herramienta para posicionar sus movimientos y fortalecer sus vínculos, según señalaron usuarios.

3. Provocación como herramienta de entretenimiento:

En redes se dijo que ambos sabrían que el reality vive del drama. Por eso, presuntamente, no habrían dudado en provocar, incomodar y agitar la convivencia. Alexis ha protagonizado momentos tensos, como cuando cuestionó si era el villano de la casa, mientras Adrián Marcelo fue el epicentro de varias discusiones que marcaron su temporada.

Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Alexis Ayala es el nuevo villano de La casa de los famosos México 2025?

La pregunta que ronda dentro y fuera de la casa es clara: ¿Alexis Ayala es el villano de esta temporada de La casa de los famosos México? Aunque su estilo no es el de un antagonista clásico, su presencia ha generado divisiones entre los habitantes, según usuarios. Él mismo lo cuestionó en una conversación con Aldo de Nigris y Aarón Mercury, tras una noche de cine que lo dejó pensativo.

“Ayer cuando salió el cine, al final creo que me mostraron como villano, porque dije cosas fuertes. Yo no me siento villano, pero quería preguntarles, ¿ustedes han visto? o ¿han sentido que en algún momento con alguien de ustedes o del otro cuarto como esta cosa del villano?”, expresó Ayala con sinceridad.

Guana y Alexis Ayala / Redes sociales y TikTok: lacasafamososmx

La respuesta de Aarón Mercury fue clara: “No eres villano”. Pero fue Aldo de Nigris quien soltó la frase que dejó a Alexis en shock: “No, no (eres villano). No, tus posicionamientos son contundentes, cuando han sido. Pero así que digas: ‘ese cabr*n es malo’, no güey”.

Para su manada, Alexis Ayala no es el villano… pero en redes ya lo traen en la mira como el nuevo Adrián Marcelo. ¿Será?