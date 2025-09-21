Mau Nieto defiende a “Guana” y arremete contra Alexis Ayala por “manipular” al público: ¿Qué dijo?

El comediante y amigo del Guana, Mau Nieto, se ha visto envuelto en una polémica luego de defender la postura de su amigo dentro del reality show, La casa de los famosos México 2025. En un giro inesperado, las redes sociales se han vuelto en su contra, acusándolo de apoyar lo indefendible. ¿Qué dijo el también comediante?

¿Por qué “Guana” se convirtió en el “traidor” de La casa de los famosos México según redes sociales?

El rol de “Guana” dentro de La casa de los famosos México 2025 experimentó un cambio drástico. Aunque inicialmente se mantenía como uno de los favoritos del público (incluso logrando salvarse de la eliminación en más de una ocasión), el comediante parece haber perdido el apoyo que tenía al principio.

Este giro en la percepción del público parece haberse originado cuando, por decisión de Elaine Haro, “Guana” pasó al cuarto Día, separándose de sus compañeros del cuarto Noche. En cuanto ocurrió este cambio, “Guana” mostró su lealtad al nuevo equipo, lo que rápidamente desató acusaciones en redes sociales, donde muchos lo señalaron de “traidor”.

A lo largo de las semanas, la situación empeoró debido a ciertas acciones que hicieron que algunos seguidores sospecharan de una posible intervención de la producción a su favor (rumores que circularon en redes). Uno de los chismes más comentados era que podría estar vinculado sentimentalmente con Rosa María Noguerón, la productora del reality, algo que hasta el momento no ha sido confirmado y que fue desmentido por la propia Noguerón.

Estas especulaciones, rumores y la aparente “traición” al equipo Noche han dejado una marca en la imagen de “Guana”, volviéndolo una de las figuras más criticadas dentro del programa.

Luis Rodríguez 'el Guana'

¿Por qué Mau Nieto culpó a Alexis Ayala de manipular la imagen de “Guana” en La casa de los famosos México?

El 19 de septiembre de 2025, durante la pregala de La casa de los famosos México, Mau Nieto no dudó en hablar sobre lo que considera una injusticia contra su amigo José Luis Rodríguez, conocido como “Guana”. El comediante y standupero utilizó su aparición en el programa para hacer una dura crítica a Alexis Ayala, quien, según Nieto, ha manipulado la percepción del público respecto a la participación de “Guana” en el show.

Nieto explicó que Ayala ha sembrado la idea de que su amigo es un “traidor” , una etiqueta que ha afectado la imagen del actual habitante de “La casa” tanto dentro como fuera del reality.

No es nada pendej* Alexis. Ya está diciéndole más o menos a la gente por dónde tiene que ir, lo que tenemos o no que creer de la estrategia de ‘Guana’, es decir, él (por Alexis Ayala) dice ‘no, no es nada tonto, no se equivocó. Él sabía, está jugando individual Mau Nieto

Según Mau, el actor y productor ha utilizado sus intervenciones dentro del programa para sugerir que “Guana” está jugando de forma individualista y estratégica, lo que ha provocado una campaña en su contra, especialmente en las redes sociales.

¿El público apoyó a Mau Nieto y sus declaraciones contra Alexis Ayala, habitante de La casa de los famosos México?

Sin embargo, la defensa de Mau Nieto a su amigo no ha sido recibida de la misma manera en todas las plataformas. En las redes sociales, el comediante ha sido duramente criticado por su postura, y muchos usuarios han salido en defensa de Alexis Ayala, argumentando que la etiqueta de “traidor” no surgió exclusivamente de sus comentarios, sino también de las acciones de “Guana” dentro de la competencia.

Varios seguidores de La casa de los famosos México afirman que la traición de “Guana” es evidente en su comportamiento dentro del reality, donde, según ellos, ha jugado en contra de sus propios compañeros sin mostrar lealtad alguna.

En redes sociales, no están a favor de Mau Nieto, pueden leerse comentarios como:



“Ahora ellos tienen que lavar la imagen de “Guana”. Ya está muy quemado.”,

“Mau se equivoca, creo que no ve las redes sociales” y

“Ahora resulta que también nos manipula alexis... ¿o sea cómo?”

