¿Quién será el segundo lugar en La casa de los famosos México 2025? “Alexa” parece tener la respuesta

Como si tuviera una bola de cristal, la asistente de voz Alexa soltó una bomba que dejó a todos con la boca abierta: reveló quién será el segundo lugar en La casa de los famosos México 2025. Lo más impactante no fue solo el nombre, sino que lo dijo en tiempo pasado, como si el reality ya hubiera terminado. ¿Se le fue un spoiler? ¡Entérate!

Filtran lista de La casa de los famosos México / Facebook

¿Alexa reveló quién será el ganador de La casa de los famosos México 2025?

Todo comenzó con un video en TikTok donde un usuario le preguntó a Alexa por uno de los habitantes más queridos de la temporada, Abel: “¿Quiero que me digas quién es Abelito?”. La respuesta fue tan inesperada como reveladora:

“Abel Abelito Saenz fue concursante de La casa de los famosos temporada 3 y terminó en segundo lugar en la competencia”. Alexa

Sí, lo dijo en pasado. Como si el programa ya hubiera llegado a su final, aunque La casa de los famosos México termina oficialmente el domingo 5 de octubre. El video se volvió viral y otros usuarios comenzaron a hacer la misma pregunta, obteniendo exactamente la misma respuesta. ¿Coincidencia? ¿Error de programación? ¿Filtración? Nadie lo sabe, pero el chisme ya está corriendo por todas las redes.

Y lo más curioso es que las estadísticas en el grupo de Telegram de Endemol también apuntan a que Abelito podría quedar en segundo lugar. ¿Será que Alexa está conectada a los datos en tiempo real? ¿O simplemente se adelantó a lo que todos ya sospechan?

¿Quién fue el octavo eliminado de La casa de los famosos México 2025 y cómo reaccionó el público?

Aunque faltan al menos dos semanas para que termine La casa de los famosos México, los fans ya tienen sus apuestas listas. Según los datos más recientes compartidos en Telegram , Abelito tiene una alta probabilidad de quedar en segundo lugar. Y no solo eso: el eliminado número 8 también parece estar definido.

De acuerdo con las estadísticas, Guana será el próximo en salir de la competencia, aunque Shiky le pisa los talones con solo un 3% de diferencia. La expulsión está programada para el domingo 21 de septiembre, así que todo puede cambiar en cuestión de horas.

Este tipo de predicciones han generado aún más expectativa entre los seguidores del reality, quienes no dejan de especular sobre quién se llevará el gran premio y quiénes completarán el podio.

Guana confiesa por qué nomino a Dalilah Polanco en la más reciente gala de nominación de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Quién ganará La casa de los famosos México 2025 según las encuestas y los fans en redes sociales?

En redes sociales, el nombre que más se repite como favorito para ganar La casa de los famosos México es Aldo de Nigris. El exfutbolista ha conquistado al público con su carisma, humildad y sentido del humor. Muchos aseguran que es el más auténtico de todos y que merece llevarse el primer lugar aunque en últimos días a encendido las alarmas por su carácter explosivo.

Sin embargo, Aarón Mercury también está en la pelea. Las estadísticas lo colocan como uno de los posibles ganadores, y su popularidad ha ido en aumento gracias a su actitud relajada y su conexión con los fans más jóvenes.