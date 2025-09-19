¿Aldo de Nigris es violento? La verdad detrás del “niño bien” en La casa de los famosos México 2025

En La casa de los famosos México 2025 nada se queda oculto y, aunque Aldo de Nigris había logrado mantener una imagen de “niño bien”, su reciente enfrentamiento con Shiky terminó por ponerlo en el ojo del huracán. En redes sociales circulan videos que supuestamente exponen su lado más agresivo, mostrando que detrás de la sonrisa y el porte elegante podría esconderse un carácter explosivo.

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Qué pasó entre Aldo de Nigris y Shiky en La casa de los famosos México 2025 tras la visita de Doña Lety?

Durante la dinámica de “Congelados” en La casa de los famosos México 2025, Aldo de Nigris vivió uno de los momentos más emotivos del reality al recibir la visita sorpresa de su abuela, Doña Lety. El reencuentro lo hizo romper en llanto apenas escuchó su voz, mientras ella lo abrazaba y le aseguraba que toda su familia estaba orgullosa de él. El gesto conmovió a los demás integrantes, quienes lo felicitaron y lo acompañaron en la celebración, especialmente los del equipo noche.

Sin embargo, lo que parecía un momento de unión terminó en tensión cuando Shiky, se sintió excluido del círculo que formaron los del equipo Noche. “No nos dejen fuera como si fuéramos perros”, reclamó, provocando incomodidad entre los presentes. Aunque Mar y Aarón intentaron calmar el ambiente explicando que no hubo mala intención, el comentario de Shiky dejó una sensación de división que se arrastró hasta la sala, donde el tema volvió a encenderse.

Ya en la sala, mientras Aldo de Nigris y sus compañeros intentaban disculparse, Shiky insistía en que el gesto lo había hecho sentir mal. Fue entonces cuando Aldo, visiblemente molesto, lo mandó callar: “Acaba de venir mi abuela, fue un gesto, ya les pedimos disculpas, ya”. El tono subió aún más cuando Shiky insinuó que todo se debía a una “división” entre los habitantes, lo que hizo que Aldo explotara. “Es un momento bonito para mí porque acaba de venir un familiar”, dijo, dejando claro que sentía que le estaban arruinando algo especial.

Aunque después Aldo de Nigris intentó calmar las aguas y mantener la compostura, los fans ya habían empezado a escarbar en su pasado y encontraron material que alimentaría la narrativa de que su carácter no es tan pacífico como presume frente a las cámaras.

Shiki solo estaba expresando su sentir y dando su punto de vista y Aldo lo interrumpió. Shiky ni siquiera fue agresivo y no buscaba pelea 🙄 https://t.co/SPAQisvfRP — eli :) (@bethram_) September 17, 2025

¿Por qué aseguran que Aldo de Nigris tiene actitudes agresivas fuera de La casa de los famosos México 2025?

Los recopilados de sus conocidos han sido contundentes: Aldo de Nigris tendría un historial de episodios explosivos que contrastan con la imagen de “niño educado” que proyecta en televisión. Videos lo muestran en partidos de fútbol estrellando objetos contra las paredes tras perder.

Incluso su hermano, Alejandro Tamez de Nigris, lo describió como agresivo cuando juega fútbol, en un video donde Aldo de Nigris hablaba de su ingreso al reality. “Jugando futbol sacaba su lado violento”, dijo Alejandro. Por si fuera poco, Yetus Prime, uno de sus amigos cercanos, reveló que Aldo se contuvo de golpear a Facundo durante una fiesta temática del programa, luego de que este le hiciera una broma pesada. “Se aguantó de golpearlo”, aseguró Yetus, quien también mencionó que Aldo suele ser el primero en buscar pleito en antros o incluso en el tráfico.

“Es el primero que busca pelea”, aseguró Yetus en uno de los clips que se han viralizado en TikTok. Estas declaraciones han encendido las alarmas entre los seguidores del reality, quienes ahora cuestionan si el personaje que muestra en televisión es solo una fachada.

Además, Aldo de Nigris ha mostrado afinidad por figuras polémicas del pasado. En una conversación con Marie Claire antes de entrar a La casa de los famosos México, dijo que su favorito de temporada pasada de 2024 era Adrián Marcelo, a quien calificó como “buena onda”. Esta declaración también fue vista con recelo por algunos fans, quienes consideran que Aldo se identifica con personalidades que han sido señaladas por actitudes cuestionables.

